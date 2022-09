“Matteo ci è rimasto male”, amicizia al capolinea con Luca Salatino? L’indiscrezione

L’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino è passata alla storia di Uomini e Donne per il rapporto vero e sincero che c’è… o forse c’era?

Nelle ultime settimane i due tronisti di Uomini e Donne non sono più apparsi insieme come un tempo e ai follower questa cosa è cominciata a puzzare, fino a mettere una vera e propria pulce nell’orecchio che pare sia risultata veritiera.

L’amicizia nata al Trono Classico di Uomini e Donne tra Matteo Ranieri e Luca Salatino è stata molto amata da tutti, al di là delle loro scelte fatte con le corteggiatrici. Un rapporto quasi morboso, ad un certo punto, quando i tronisti, una volta fuori dal programma, si mostravano più insieme tra loro che con le rispettive scelte. Spesso e volentieri i due sono stati anche presi di mira per questo: appena usciti dal programma, anziché stare con le ragazze, continuano a vedersi tra di loro?

Il legame era evidentemente molto forte a giudicare anche dall’ultima scena prima della scelta di Matteo che li ha visti insieme fare compere in occasione della puntata che avrebbe visto la scelta di Valeria Cardone in TV. Tuttavia, anche i migliori rapporti, spesso e volentieri, si rompono ed è il caso di Matteo e Luca.

Matteo Ranieri e Luca Salatino non si parlano più: cos’è successo?

Nei giorni passati erano arrivate alcune segnalazioni a Deianira Marzano circa un distacco tra Luca Salatino e Matteo Ranieri, è stato Amedeo Venza a provare a far chiarezza su quanto è probabile sia accaduto tra i due. Come tutti sanno, nonostante Alfonso Signorini abbia provato a tenere il massimo riserbo sui futuri concorrenti del GF Vip 7 in partenza lunedì 19 settembre, Davide Maggio ha spoilerato tutti coloro che entreranno dalla porta rossa e tra questi ci sarebbe proprio il fidanzato di Soraya.

L’ingresso al GF Vip 7 di Luca Salatino sarebbe il motivo della discussione tra i due: “Voci vicine a Matteo e Luca dicono che i due hanno litigato perché Luca non gli ha detto che andava al GF Vip e Matteo da amico ci è rimasto male”. Amedeo Venza, oltretutto, prevede già che questo sarà motivo di audience per il reality show: “Avranno modo di chiarire a suon di ospitate nella casa”.