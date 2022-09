Iliad fa felici i suoi abbonati: la promozione vincente è ancora attiva

Novità interessante per chi sceglie di abbonarsi al provider Iliad: l’azienda telefonica ha lanciato un’ennesima promozione per tutti

Tra gli operatori telefonici maggiormente utilizzati nel nostro paese, spicca sicuramente Iliad. Il provider francese è sbarcato da qualche tempo in Italia con una strategia piuttosto convincente.

Ovvero lanciare offerte e promozioni a costi bassi per chi decidesse di abbonarsi ad Iliad, abbandonando i vecchi operatori telefonici e sfruttare le proposte economicamente convenienti su telefonia mobile e navigazione in internet.

Altra ragione per cui Iliad ha raggiunto quasi 10 milioni di utenti in Italia è certamente la qualità delle prestazioni. Difficilmente il provider in questione non è riuscito a garantire il corretto funzionamento sulla linea e nelle connessioni in rete, affiancandosi a router ben composti.

Prezzi ancora bloccati: abbonarsi ad Iliad conviene anche dopo l’estate

Altro punto a favore di Iliad. Di solito le maxi-offerte estive lanciate dai vari operatori, come TIM, Vodafone o Wind3, tendono ad aumentare o addirittura ad esaurirsi una volta giunti al mese di settembre.

Iliad invece ha utilizzato una strategia differente. Le offerte più richieste e più amate dai consumatori italiani sono rimaste intatte. Sia quelle per la telefonia mobile, sia quelle per ottenere la connessione internet nelle proprie case.

Va infatti ricordato che sul sito ufficiale di Iliad, è ancora presenta la storica offerta per avere la fibra ottica nel proprio appartamento, e dunque una connessione rapida e di ultima generazione. Una promozione molto apprezzata dagli italiani, che non ha mai cambiato il proprio prezzo verso l’altro. L’acquisto della fibra con Iliad è fissato a 15,99 euro al mese, una somma davvero competitiva rispetto a tutti gli altri operatori concorrenti.

Lo stesso vale per le promozioni sulla telefonia mobile. Iliad vanta forse l’offerta maggiormente conveniente ed azzeccata per rapporto qualità-prezzo. Infatti la promo 150 Giga, che include minuti ed SMS senza limiti verso tutti gli altri gestori, ha il prezzo bloccato ancora ad oggi. Basterà versare 9,99 euro al mese per averla a disposizione sul proprio smartphone, con tanto di connessione 5G inclusa.