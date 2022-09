GF Vip 7, richiesta assurda di Giovanni Ciacci: “Non fatelo” – VIDEO

Alla vigilia dell’inizio del GF Vip 7, Giovanni Ciacci ha fatto un appello particolare ai suoi ammiratori: ecco cosa non dovrebbero assolutamente fare.

Pur di avere Giovanni Ciacci al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha lavorato per due anni con la dirigenza Mediaset. Come ha raccontato lo stesso conduttore al settimanale Chi, Ciacci non ha potuto partecipare al GF Vip 6 a causa della sua sieropositività all’HIV. È quindi riuscito a far cambiare la regola ferrea di tutti i reality per poter avere anche lui nel cast.

Giovanni Ciacci ha annunciato pubblicamente di essere sieropositivo sempre nel corso di un’intervista al settimanale Chi. L’ex truccatore dei vip che conduceva insieme a Caterina Balivo il programma Detto Fatto, è sparito all’improvviso dalla televisione proprio per questo motivo. Oggi lavora in alcuni locali notturni e negli eventi locali come presentatore.

GF Vip, la richiesta assurda di Ciacci ai suoi fan

Giovanni Ciacci non ha nascosto la sua gioia per questa possibilità di diventare anche lui un vippone del GF Vip 7. Sente anche l’enorme responsabilità di spiegare al pubblico italiano cosa significhi essere sieropositivo oggi: spiegherà e mostrerà la sua quotidianità, dimostrando che grazie agli antivirali la sua carica infettiva è nulla.

I concorrenti del GF Vip 7 che entreranno nella casa del reality nel corso della prima puntata, che andrà in onda il 19 settembre su Canale 5, sono già in isolamento da una settimana. Come ha rivelato lo stesso Ciacci, a partire dal 18 settembre gli verranno tolti tutti i dispositivi elettronici per comunicare con l’esterno, come lo smartphone.

Cosa succederà adesso che inizia il reality ed il ruolo di Nicole

In un video pubblicato sui propri canali social, Giovanni Ciacci ha spiegato che a seguire i suoi profili sul web ci sarà l’amica Nicole. Ha inoltre fatto un appello molto particolare. Ha spiegato che in molti gli hanno anticipato l’intenzione di mandargli un’aereo con uno striscione, come ormai è da tradizione nel GF Vip.

Il vippone ha quindi spiegato i motivi per cui non vuole avere nessuna dedica tramite gli aerei. Innanzitutto, gli aerei inquinano, e Ciacci si è quindi mostrato molto sensibile alla tutela dell’ambiente. Inoltre, ha espresso il desiderio che i soldi vengano investiti nella ricerca, senza specificare se preferisse la ricerca riguardo l’HIV.

Ecco l’ultimo messaggio di Ciacci prima di entrare nella casa del GF Vip 7: