Elodie gela il suo pubblico: “Sono stata davvero sul punto di farlo”. Clamorosa confessione della cantante che ora è sbarcata al cinema

Determinata e decisa. Elodie negli ultimi anni ha bruciato le tappe e si è presa tutto quello che sognava. Come cantante ormai non sbaglia un colpo ed è amatissima dal pubblico. Ora ha coronato un altro sogno, debuttando come protagonista del film ‘Ti mangio il cuore’, presentato al Festival di Venezia.

Ma come ha confessato a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, esse diventata un’artista di successo paradossalmente le ha creato più problemi che gioie. “Sto imparando solo adesso che ho veramente talento e che sono in grado di fare le cose. Questa è la base per essere sereni”.

Non è stato sempre così, perché a 20 anni aveva pensato mollare tutto e smetterla con il sogno di diventare una cantante. “Sono stata davvero sul punto di farlo per colpa della mia insicurezza. Non mi piaceva la mia voce, avevo un giudizio molto critico di me stessa per paura del fallimento e del fatto di non essere accettata. Alla fine è stata la passione che mi ha spinto fin qui”.

Elodie gela il suo pubblico: il profondo rapporto con la sua famiglia

Decisivo è stato il suo passaggio ad Amici, la trasmissione che le ha aperto le porte giuste per farsi apprezzare dal pubblico e farsi conoscere dalle Case discografiche. Cosa le rimane oggi di quella esperienza? “Ho fatto un po’ pace con me stessa, cerco di essere lucida per andare avanti, ricordando che sto facendo quello che mi piace. Ma continuo ad essere severissima con me stessa. Vedo tutti i miei limiti, che in fondo sono una parte di noi”.

Fondamentale però è stata anche la sua formazione, in una famiglia che è stata sempre la sua fonte di ispirazione anche se ci sono cose che da bambina non capiva. “Invece crescendo si trasformano in un bagaglio importantissimo. Sono grata di essere cresciuta con la mia famiglia, fatta du persone oneste e con i miei genitori oggi ho un rapporto bellissimo”.

Vivere accanto a sua mamma, Claudia, che è originaria di Guadalupe, le è anche servito per combattere i pregiudizi: “Quando ero piccolina l’ho difesa perché aveva la pelle ambrata ed è stata vittima di razzismo. Sto capendo ora che bisogna riflettere prima di agire d’istinto”.