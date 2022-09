Dramma Romina Power: “Non riuscivo più a camminare”. Pronta per un clamoroso ritorno, ma i fan non possono sognare

Per una volta Romina Power ha tradito l’amica Mara Venier e si è confessata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Un’intervista che è servita anche per raccontare il difficile momento che sta vivendo, anche se il peggio è alle spalle.

La cantante americana è stata sottoposto ad un’operazione al ginocchio, fondamentale per non rischiare di restare inchiodata ad una sedia. Ma non è stato semplice: “Al momento sono in fase di recupero per i problemi che ho avuto al ginocchio. Non riuscivo quasi più a camminare, mi hanno operato quest’anno”. Un percorso lento che solo ora sta dando i suoi frutti e le ha fatto tornare il sorriso.

Ora che ha ritrovato la sua indipendenza, Romina ha anche preso una decisione clamorosa. Ha lasciato di nuovo gli Stati Uniti per tornare a vivere in Italia, sempre in Puglia ma non a Cellino San Marco. La sua nuova casa è in Salento, perché lei ha sempre avuto la Puglia nel cuore.

Dramma Romina Power: “Non riuscivo più a camminare”. E ora la nuova vita in Italia

Ma cosa c’è dietro la scelta di Romina che ancora una volta cambia vita? I fan da anni sperano di rivederla al fianco di Al Bano in pianta stabile e non solo peri concerti che la coppia porta in giro per il mondo. In realtà lui è felice accanto a Loredana Lecciso, con la quale fa coppia fissa da 20 anni e ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior.

Romina invece è sa sola e confessa che sta bene così. Non ci sono amori in corso, non ci sono storie segrete da raccontare, perché ammette che anche se ha provato ad uscire con qualche uomo in patria, non ha più la pazienza di una volta.

Ora le basta l’affetto dei suoi figli e dei suoi nipotini, quelli nati dal matrimonio di Cristel. Tornare a sognare una riconciliazione con Al Bano, nonostante i loro buoni rapporti attuali, non fa parte del suo personaggio e non è quello che sta cercando.