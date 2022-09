Amadeus, battuta d’arresto: il celebre conduttore lo ha appena saputo

Non ottime le notizie lavorative per Amadeus. L’instancabile conduttore Rai ha trovato alcuni ostacoli nella sua ultima fatica televisiva

Negli ultimi anni in Rai il conduttore Amadeus ha fatto certamente passi da gigante. Da semplice presentatore di quiz show o di contenitori di intrattenimento, è diventato uno degli uomini di punta della TV pubblica.

Non a caso Amadeus sarà per la quarta volta consecutiva direttore artistico del Festival di Sanremo. Ma è anche colui a cui vengono affidati progetti nuovi e pronti a sbaragliare la concorrenza sugli ascolti.

In realtà l’ultima notizia in tal senso non ha fatto certamente dormire sonni tranquilli ad Amadeus, che ieri ha debuttato con un nuovissimo show del sabato sera di Rai Uno. Ovvero Arena ‘60 ‘70 ‘80 e…’90. Una sorta di spettacolo retrò sulle mode musicali e non solo degli scorsi decenni.

Il riscontro del pubblico è stato buono, ma non eccellente. Infatti nella solita sfida dell’auditel in prima serata, il programma di Amadeus non si è laureato vincitore.

Ascolti TV di sabato 17 settembre: Amadeus sconfitto dal debutto di Tu si que vales

Arena ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 condotto da Amadeus ha registrato come detto dei buonissimi numeri nella puntata di esordio. Il pubblico si è collegato su Rai Uno in massa: 3.093.000 spettatori pari al 21.81% di share.

Tutto davvero ottimo, ma la delusione è stata portata dal fatto che il competitor diretto di Canale 5 ha ancora una volta sbaragliato la concorrenza. Grazie alla solita Maria De Filippi, che ha tra l’altro ottimi rapporti professionali con Amadeus stesso.

Il debutto della nuova stagione di Tu si que vales, a cui hanno partecipato in veste di opinionisti e giudici anche personaggi come Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ha sbaragliato ogni tipo di concorrenza. 3.864.000 spettatori pari al 28.24% di share su Canale 5.

Vittoria schiacciante per il talent show di Mediaset, che continua ad avere anno dopo anno riscontri eccellenti. Per Amadeus si è trattata però di una debacle non così assoluta, visto che i numeri di Arena sono stati discreti e sopra le media in casa Rai.

Lontanissimi i numeri degli altri programmi televisivi di ieri sera, sabato 17 settembre. Al terzo posto è finito l’approfondimento di LA7 In Onda Prima Serata che ha segnato 714.00 spettatori con il 4.45%, seguito da Rete4 che ha mandato in onda il film poliziesco Inside Man, con il 4.42% di share.