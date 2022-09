“Sono veramente schifato”, coppia di Uomini e Donne scoppia: è terremoto social

Non tutte le coppie di Uomini e Donne hanno un lieto fine, ma alcune finiscono in maniera più tragica di altre: cosa sta succedendo

Nelle scorse settimane si è vociferata di una rottura di una delle coppie nate al dating show, ma nessuno si aspettava la tragicità dell’evento. Adesso è uno dei due a far scoppiare un vero e proprio terremoto sui social.

I follower sempre attenti di Deianira Marzano ci avevano visto lungo: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia non stanno più insieme. I primi indizi sono arrivati proprio dai social in cui i due non apparivano insieme da un po’, una rarità per una coppia che si è sempre mostrata felice insieme. Era evidente che qualcosa si fosse rotto, ma nessuno si è reso conto della tragicità di quanto accaduto, almeno stando alle parole dell’ex corteggiatore.

Inizialmente, i due hanno confermato la crisi a partire dall’ex tronista che ha scritto su Instagram: “Ragazze non sto passando un momento facile quindi chiedo a tutti di smettere di scrivermi per sapere che fine ho fatto. Sono qui per dirvi che non è facile. Quando starò meglio sarò la prima a informarvi di tutto. Per ora rispettate questo mio momento”.

Eugenio Colombo, il duro sfogo dell’ex protagonista di Uomini e Donne

Inizialmente il DJ era stato molto cauto sulla rottura con Francesca Del Taglia parlando a cuore aperto con i suoi follower: “È un momento molto delicato tra me e Francesca e purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti, cavolate o ste cavolate qua ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente… Quindi siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini. E soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.

Questa notte, evidentemente qualcosa è cambiato perché Eugenio Colombo si è sfogato duramente: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma. Sono veramente schifato”.