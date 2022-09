Amici, la verità sull’addio di Veronica Paparini: il compagno Andreas Muller svela tutto

Il 18 settembre, quando è andata in onda la prima puntata di Amici 22, sarebbe venuto a galla un retroscena sull’addio della professoressa.

Poco dopo la fine di Amici 21, hanno subito iniziato a girare alcune indiscrezioni che volevano l’uscita di Anna Pettinelli e Veronica Peparini dalla trasmissione. Questo gossip si è rivelato in seguito corretto, e Arisa ed il compagno della cantante Giorgia, ovvero Emanuel Lo, hanno preso il loro posto. La Pettinelli si è subito tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini su YouTube per il format “Un caffè con”, la Pettinelli non ha esitato a definire Maria De Filippi stakanovista. Ha anche confermato l’antipatia con Rudy Zerby, spiegando che per loro due non c’era proprio nulla da fare per poter andare d’accordo.

Amici 22, perchè la professoressa è costretta all’addio?

Mentre per Anna Pettinelli sembra che possa esserci in contrattazione un nuovo programma grazie alla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, per Veronica Peparini dopo dieci anni ad Amici il sogno sembrerebbe essersi concluso. Se l’insegnante di ballo che ha selezionato Giulia Stabile si è limitata a fare gli auguri, il compagno non ha peli sulla lingua.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono conosciuti proprio ad Amici. Continuano a lavorare insieme, anche curando le coreografie di alcuni artisti come Alessandra Amoroso. Il ballerino si è detto più volte molto innamorato e soprattutto contento di cosa è riuscito a costruire con l’ex professoressa di Amici, che stima anche professionalmente.

La lettera di Andreas Muller a Veronica Peparini rivela tutto?

Il 18 settembre, il giorno in cui è andata in onda la prima puntata di Amici, quella in cui vengono formate le classi, Andreas Muller ha fatto una lunga dedica alla Peparini su Instagram. Il ballerino ha sottolineato come la sua fidanzata sia riuscita a crearsi un’identità ed uno stile ben definiti e riconoscibili, diventando così un’ispirazione per molti.

Andreas Muller ha quindi augurato a Veronica Peparini di continuare a fare il suo lavoro di coreografa e ballerina con lo stesso amore di sempre: “Hai pugnalate alle spalle, ‘leccaculo’ intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso (cosa che io non sarei mai in grado di fare)”. A cosa si riferisce questa insinuazione?

Ecco la dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini durante il primo giorno della nuova stagione di Amici in cui lei non sarà più professoressa di ballo:

Qui sotto, invece, uno spezzone della coreografia che la Pettinelli ha studiato per Alessandra Amoroso: