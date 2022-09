Uomini e Donne, è scomparso uno dei volti più famosi: apprensione sui social

Paura ed ansia per uno dei volti noti di Uomini e Donne, che sta vivendo un momento particolare e duro dal punto di vista personale

Lunedì 19 settembre riparte il dating show più famoso della televisione italiana. Uomini e Donne riprende con la nuova stagione, sempre ovviamente sotto la conduzione di Maria De Filippi.

Tanta curiosità per questa stagione televisiva del programma di Canale 5, tra vecchi intrallazzi che torneranno a far parlare di sé e nuovi protagonisti. Ma in queste ore sui social si parla molto di un volto amato del passato di Uomini e Donne.

Infatti il pubblico del programma TV è in ansia per quanto riguarda una ex corteggiatrice, volto apprezzatissimo di qualche stagione fa. Stiamo parlando di Beatrice Valli, giovane ragazza bolognese che grazie al programma della De Filippi ha trovato l’amore.

Che fine ha fatto Beatrice Valli? Problemi seri per l’ex corteggiatrice di U&D

Beatrice Valli partecipò a Uomini e Donne corteggiando il tronista Marco Fantini, ormai nel lontano 2014, quando la ragazza aveva solo 19 anni ma già un figlio a carico. I due si sono subito piaciuti e tuttora stanno insieme, avendo formato una splendida famiglia.

Beatrice è una donna molto attiva sui social network. Di mestiere fa l’influencer e dunque il suo pane quotidiano sono i post e le stories di Instagram. Ma per diversi giorni la Valli non si è più fatta viva, facendo preoccupare tutti i suoi follower.

La verità riguardo alla sua parziale sparizione non è purtroppo positiva. Beatrice Valli infatti nei giorni scorsi è stata ricoverata in ospedale per delle forti vertigini che l’hanno portata a stare male ed a svenire. Preoccupazione tra i suoi fan, aumentata anche dalle parole della madre Sandra Malavasi: “Forza Bitta siamo tutte con te“.

Momenti delicati per la Valli, che sui social ha prima fatto intendere di essere stata davvero male. “Ci vuole tempo” – ha scritto la 26enne Beatrice sul suo account, facendo capire a tutti che il suo problema di salute ha bisogno di cure e riposo per essere superato e risolto.

Successivamente Beatrice Valli ha pubblicato un bel post, che vede lei ed i suoi tre figli in pose molto dolci, spiegare cosa le è capitato: “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato”.