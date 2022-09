Soleil Sorge-Dayane Mello, storia da brividi: “La amo con tutto il cuore”. Il rapporto tra le due ex gieffine è davvero speciale

I reality negli anni hanno dimostrato di saper far nascere storie d’amore, non tutte a lieto fine, ma anche rapporti profondi tra i concorrenti. Così è stato anche per Dayane Mello, ma non con la persona che potreste immaginare.

Perché al GF Vip 5 la modella brasiliana aveva stretto un legame fortissimo con Rosalinda Cannavò e sembravano inseparabili. Poi però, fuori dalla Casa è finito tutto e nelle ultime ore Dayane ha confermato che non si vedono più. “Ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro”.

E allora chi è la persona che ha nel cuore? Si tratta di Soleil Sorge, che non è stata al Grande Fratello Vip con lei, ma in compenso è diventata inseparabile. Quando la modella italo-americana è tornata a Milano un paio di settimane fa per riprendere il lavoro, ad attenderla c’era la Mello che ha voluto essere la prima ad abbracciarla. Ma le due hanno passatoi anche parte dell’estate insieme come dimostrano diverse immagini.

Soleil è pronta per tornare in tv, insieme con Pierpaolo Pretelli, nel GF Vip party che comincerà la prossima settimana. Intanto però si gode il rapporto profondo con l’amica. Perché Dayane su Instagram confessa di non poter più fare a meno di lei: “Credo veramente che l’energia e l’anima si incontrano e Soleil è entrata nella mia vita per un qualcosa di molto specifico, è una delle mie migliori amiche”.

Una dichiarazione di passione profonda, che va al di là di tutto: “Lei è un essere umano strepitoso, la amo con tutto il mio cuore, è una donna meravigliosa”. Nessuna possibilità di equivocare la natura del loro rapporto, anche se qualcuno vuole sempre vedere cose che non esistono.