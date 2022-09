“Sarà sempre con noi”: Flavio Insinna quasi in lacrime per la scomparsa di un’icona della tv

Flavio Insinna ha ricordato quasi in lacrime la scomparsa di una delle icone della televisione italiana: le parole del conduttore.

In queste ore Flavio Insinna ha voluto ricordare la scomparsa di una delle icone che hanno contraddistinto la televisione italiana. Infatti il presentatore è scoppiato quasi in lacrime parlando della personalità: le sue parole.

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 16 settembre, è andato in onda il tradizionale spettacolo di Rai1 che inaugura l’anno scolastico. Quest’anno è stato trasmesso da in istituto in provincia di Torino, ancora una volta con la conduzione di Flavio Insinna, in questa edizione affiancato da Roberta Rei, ex volto de Le Iene. Tutti a scuola è uno spettacolo lanciato anni fa da un altro dei conduttori di punta della Rai, ossia Fabrizio Frizzi.

L’indimenticabile conduttore Rai è stato il padrone di casa delle prime edizione. Proprio a lui Flavio Insinna ha voluto dedicare un omaggio nel corso dell’appuntamento che celebra l’inizio dell’anno scolastico. Nel corso dei minuti iniziali della trasmissione, Insinna ha chiesto ai presenti di fare un grande applauso per Frizzi. Infatti il presentatore ha affermato: “Fabrizio sarà sempre con noi“, con voce strozzata e vicino alla commozione. Andiamo quindi a vedere l’omaggio dello storico volto Rai.

Flavio Insinna omaggia Fabrizio Frizzi: “Senza di lui non saremmo qui”

Flavio Insinna ha quindi voluto omaggiare a lungo Fabrizio Frizzi. Infatti durante la trasmissione ha affermato: “Se Fabrizio non avesse portato avanti per tanti anni con grande passione questo programma, oggi noi non saremmo qui“, scatenando gli applausi di tutti gli spettatori e dei giovani studenti presenti. Insinna ha poi continuato dichiarando: “Ha portato avanti questo spettacolo con tutta la sua passione e l’ha fatto per tanti anni“.

Ancora Insinna ha affermato: “Se non fosse stato per lui, oggi questo spettacolo davvero non ci sarebbe“. Nei primi secondo di trasmissione i due conduttori si sono presi anche un momento per rivolgere un pensiero ovviamente anche alla popolazione della Marche per la terribile alluvione che si è abbattuta in provincia di Ancona la notte scorsa. I due conduttori in coro hanno quindi dichiarato: “Abbiamo visto tutti le immagini del nubifragio e purtroppo non sono belle“. Flavio Insinna ha quindi invitato tutti a rispettare la natura, ribadendo che nonostante sia una trasmissione per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico, bisogna comunque mandare un messaggio.