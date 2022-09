Rosalinda Cannavò “volta le spalle” ad Andrea Zenga: il figlio dell’ex portiere è deluso

Aria di crisi nella coppia composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. L’episodio di ieri sera potrebbe essere chiaro per il loro futuro

Il Grande Fratello Vip spesso è stato utile, per coloro che hanno partecipato al reality show nelle scorse edizioni, per instaurare dei rapporti intimi anche al di fuori della Casa. Si sono infatti formate coppie ancora durature.

È il caso di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si sono conosciuti durante il GF Vip 5 e si sono subito piaciuti, formando una splendida coppia. Ancora oggi l’attrice ed il figlio del grande portiere Walter stanno insieme felicemente.

Giovedì sera però è andato in scena un episodio che potrebbe aver minato, almeno parzialmente, la serenità della coppia. Uno scherzo di Rosalinda Cannavò che ha certamente fatto rimanere di sasso, anche deluso, il suo Andrea Zenga.

La Cannavò scherza per il compleanno di Zenga, lui ci resta male: il racconto dell’accaduto

Ieri è stato il compleanno di Andrea Zenga, ma già giovedì la coppia ha voluto festeggiare in anticipo cenando in un bel ristorante di Milano. Proprio in questo contesto è andata in scena la burla di Rosalinda Cannavò.

L’attrice di origine siciliana ha fatto credere per tutta la sera che ci sarebbe stata una sorpresa a fine cena per Zenga, in particolare una torta di compleanno preparata da lei stessa in onore del suo fidanzato, che ieri ha compiuto 29 anni.

In realtà si è trattato di uno scherzo: Rosalinda non aveva celato alcuna torta, lasciando di stucco il suo Andrea. Deluso il giovane ex gieffino, che non ha nascosto il dispiacere per lo scherzo cattivello della sua compagna.

Questo il resoconto della Cannavò sull’accaduto: “Ragazzi è stata comica la cena di ieri sera, ho organizzato una cena a Milano con gli amici più stretti. Ma non ho fatto la torta perché il suo compleanno è oggi (infatti andremo ad Osimo). Piccolo problema però è stato che lui già ieri si aspettava la torta. Arrivati al dolce mi guarda e ordina un dolce che non avrebbe mai scelto convinto che ci fosse la torta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Uno scherzo in grado di minare il rapporto tra i due ex concorrenti del GF Vip? Assolutamente no. Superata la piccola delusione e l’ilarità della beffarda cena, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono ripresi sui social in pose affettuose e sentimentali, che confermano come si amino nonostante le beffe dell’attrice.