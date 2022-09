Re Carlo trema: tutti in ansia per lo stato di salute della Regina consorte Camilla. I problemi della Royal Family non sono finiti

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta continua il momento no dei Windsor. Ora a preoccupare è la neo Regina, la Parker Bowles, non proprio al massimo della forma.

L’onda lunga della scomparsa della Regina Elisabetta ancora non si conclusa. La monarca più longeva della storia britannica si è spenta a 96 anni lo scorso 8 settembre, nel Castello di Balmoral. Da quel momento sono iniziate le cerimonie di commemorazione di ‘Her Majesty’, con tutto il trasporto possibile dei sudditi inglesi. In migliaia si sono riversati per le strade di Londra, come segno di omaggio per la loro prima cittadina. Il feretro della Regina è stato esposto a Westminster Hall. Lunedì 19 settembre ci saranno le esequie di Stato, a cui sono invitati moltissimi esponenti politici internazionali. Non faranno parte del gruppo, per ovvi motivi, l’esponente russo, birmano e bielorusso.

Tra una tensione e l’altra per il delicatissimo momento, Re Carlo III non può dormire sonni tranquilli nemmeno a casa sua. Si perchè la consorte, Camilla, sembra non essere al massimo della condizione. Per la 75enne neo Regina ci sono dei problemi di salute.

Re Carlo trema, Camilla non sta bene: cosa le è capitato

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, la compagna del nuovo monarca ha riportato una frattura al dito del piede, poco prima della scomparsa della suocera.

Nonostante questo ha stretto i denti, presenziando ad ogni evento o impegno legato alla morte dell’amatissima sovrana. Un vero tour de force che l’ha messa a dura prova. Questo sforzo non è passato inosservato agli occhi dei sudditi britannici, che proprio per questo sembrano esserle sempre più vicini.

Dopo aver avuto una luce particolare puntata addosso, con ovvio riferimento alla sua storia extra coniugale durante il matrimonio di Carlo e Diana, ora è in netta ripresa. Il suo prolungato silenzio in materia di certo l’ha avvantaggiata e ora ricopre un ruolo che sognava fin dall’infanzia. Carlo non può fare a meno di lei, vero sostegno nei momenti più complessi. Sicuramente anche adesso siamo di fronte a uno di questi.