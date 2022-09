Loredana Bertè sta male, l’annuncio gela i fan: “Percorso in salita”

Problemi di salute per la longeva cantautrice italiana Loredana Bertè. La donna doveva esibirsi in un ultimo concerto, ma ha rinunciato

Un personaggio forte, schietto e sopra le righe. Ma anche una cantautrice storica e longeva per la musica leggera italiana, che negli ultimi anni è tornata a far cantare e ballare con nuove hit niente male.

Stiamo parlando di Loredana Bertè. Un personaggio controverso del mondo della musica, che però vanta ancora un numero impressionante di fan, tra chi la segue fin dagli esordi negli anni ’70 e chi si è appassionato di recente alle sue canzoni.

La Bertè, come molti altri suoi colleghi, questa estate è tornata ai concerti live dopo lo stop forzato dovuto dalla pandemia. Una bella esperienza per la 71enne di Bagnara Calabra, ma qualcosa di scomodo l’ha costretta ad interrompere il tour prima del previsto.

Loredana Bertè ferma il suo tour: annullata la data di questa sera per problemi di salute

Oggi Loredana Bertè avrebbe dovuto chiudere il suo Manifesto Summer Tour 2022 con l’ultima data, quella di Lanciano, paese in provincia di Chieti. Ma ieri in tarda serata è arrivato l’annuncio social della stessa Loredana, che ha preoccupato i suoi fan.

La donna infatti ha ammesso di non stare bene, di aver avuto non solo un cammino in salita nel suo ritorno ai live, ma anche un problema piuttosto serio dovuto probabilmente ad un virus. Non si tratta di Covid, ma la Bertè ha ammesso di essere impossibilitata e debilitata.

“Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli. Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo”.

Dunque su Instagram Loredana Bertè ha di fatto annunciato la conclusione, anzitempo, del suo tour e l’impossibilità di recuperare la data di Lanciano. Sia per i problemi fisici non di poco conto, sia per la difficoltà ad inserire un eventuale recupero del concerto nel suo calendario personale.

I fan sono ovviamente in apprensione. La Bertè ha fatto intendere che, oltre al virus gastrointestinale, sta facendo fatica ormai a mantenere il ritmo nei live. La vedremo in futuro in questo ambito oppure si tratta di un addio per la grande Lola?