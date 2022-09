Grande Fratello Vip 7, un concorrente squalificato prima di entrare? Arriva la risposta a due giorni dall’apertura del reality

Manca poco e l’attesa del pubblico per il via del Grande Fratello Vip 7 cresce. Così come cresce l’ansia per quelli che da lunedì 19 settembre entreranno nella Casa del reality. E uno dei concorrenti rischia seriamente di rimanere fuori ancora prima di cominciare.

Il protagonista involontario (o forse no) è Charlie Gnocchi che ha infranto il regolamento ancora prima di cominciare. Tutti i concorrenti del reality infatti sono tenuti a non pubblicare nulla sui social prima di partire, è scritto nel contratto che firmano. Ma come spiega la pagina Instagram Pipol Tv il fratello d’arte invece lo ha fatto.

“Questa mattina in hotel, a Roma, dove sono rinchiusi i concorrenti in quarantena prima di entrare al GF Vip – c’è scritto – Charlie Gnocchi (tra i primi ingressi) ha pubblicato un video mentre si allenava, facendo flessioni”. Poi quel filmato è sparito, molto probabilmente perché qualcuno l’ha notato e l’ha fatto presente al noto conduttore radiofonico che però, almeno sulla carta, potrebbe essere mandato a casa prima di iniziare.

Grande Fratello Vip 7, un concorrente squalificato? Daòl 19 settembre al via la nuova edizione

Il nome di Charlie Gnocchi è tra quelli che il grande pubblico già conosce, insieme ad altri che da lunedì 19 settembre entreranno dalla porta rossa. Parliamo di Pamela Prati, che torna dopo aver partecipato alla prima edizione del reality, ma anche di Giovanni Ciacci. E poi ancora Wilma Goich, Gegia, Carolina Marconi (che era stata lanciata dal Grande Fratello nella sua edizione Nip) e Patrizia Rossetti.

Al pubblico giovane piaceranno George Ciupilan, già visto ne Il Collegio e La Caserma, e Sofia Giaele De Donà, protagonista di Ti spedisco in convento su Real Time. Poi Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega) e Daniele Del Moro, già visto al Grande Fratello Nip 2016 condotto da Barbara D’Urso nel 2016.

C’è Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez e padre della sua seconda figlia, e l’ex nazionale di pallanuoto Amaurys Pérez. Poi Attilio Romita, storico conduttore del Tg1, ritorna a Mediaset anche Marco Bellavia, scopriremo chi sono Sara Manfuso, giornalista e moglie del deputato PD Andrea Romano, ma anche Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi, oltre a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra.