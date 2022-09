Ex vincitore di Sanremo si sente male durante il concerto: paura per le sue condizioni. Nonostante tutto ha continuato a cantare sul palco

Il grande protagonista della scorsa edizione del Festival, Blanco, non ha vissuto momenti facili nella serata del 13 settembre durante la tappa genovese del suo tour “Blu Celeste”.

Lo scorso anno è stato il trionfatore insieme a Mahmood del Festival di Sanremo. Blanco ha spiccato definitivamente il volo grazie all’Ariston, con un seguito che è in continuo aumento. Da grande tifoso della Roma, dopo essere stato invitato a Trigoria ha anche cantato durante l’intervallo delle presentazione della squadra di Mourinho nella gara contro lo Shakhtar. Da agosto in poi non si è mai fermato, portando avanti il suo tour “Blu Celeste” che ora è entrato nel vivo. Proprio durante la tappa genovese dello scorso 13 settembre, però, c’è stato un pericoloso imprevisto. Il cantante bresciano ha tenuto due concerti da sold out nel capoluogo ligure, trovando però qualche difficoltà nella seconda data.

Riccardo Fabbriconi, nome all’anagrafe del rapper, ha preoccupato (e non poco) i suoi fan. Durante l’esibizione, infatti, ha accusato un malore, tanto da doversi assentare dal palco per circa un quarto d’ora.

Sanremo, brutto momento per Blanco: il vincitore dello scorso anno si è sentito male al concerto

Un fan, nickname Kiro Nayrouz, ha postato su Tik Tok il video dell’accaduto.

“Ieri sera al concerto durante nostalgia a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti”. Questo il testo del post condiviso sul social assieme alle immagini.

Il video mostra Blanco intento a cantare la sua hit “Nostalgia” apparendo non al massimo della forma. Poi tutto ad un tratto, il classe 2003, si è sdraiato per terra e ha smesso di cantare. Sotto grande incitazione del pubblico, l’artista non ha voluto arrendersi e dopo essersi rialzato ha concluso il brano. Su Tik Tok l’utente ha sottolineato anche come: “Ci ha chiesto scusa 100 volte”, riferendosi a Blanco. Poi ha aggiunto: “Si è ripreso bene ha cantato notti in bianco ringraziandoci per la pazienza che a suo dire abbiamo avuto”.

I fan si sono sbizzarriti nel cercare di ipotizzare così gli sia successo proprio sul più bello. In molti hanno ipotizzato l’eccessivo stress, duro da gestire per quello che resta sempre un ragazzo di 19 anni.