Colpo di scena, nuovo ruolo per Sophie Codegoni: sarà lei a presentarlo

A sorpresa l’ex concorrente del GF Vip 6 Sophie Codegoni è stata scelta come conduttrice: prima esperienza per lei in questo senso

Momento davvero felice per la vita, sia privata che professionale, di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne sta avendo diverse soddisfazioni personali che la stanno lanciando in alto, in tutti i sensi.

La 21enne nativa di Varese nell’ultimo anno ha ottenuto forte notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6, dove ha anche trovato l’amore conoscendo il dj Alessandro Basciano.

I due a breve convoleranno persino a nozze. Ma nel frattempo Sophie Codegoni sta ricevendo i primi incarichi professionali di alto livello. Sarà la nuova Bonas di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Ma è in arrivo anche un ruolo da conduttrice per lei.

Alfonso Signorini sceglie Sophie Codegoni per il format: sorpresa nel mondo della TV

Se ne parlava da giorni, ma ora sembra essere ufficiale. Sophie Codegoni ha sbaragliato la concorrenza è sarà la presentatrice della nuova edizione di Casa Chi. Si tratta del format social, ideato da Alfonso Signorini, che parla quotidianamente di gossip all’interno della casa del GF Vip.

Signorini punta molto sulla giovane e bella Sophie dopo l’esperienza di quest’ultima nel reality show dello scorso anno. Dunque per la prima volta in carriera l’influencer classe 2000 avrà in mano un programma tutto suo, una sorta di iniziazione nel mondo dello spettacolo e della conduzione televisiva.

Sophie Codegoni in Casa Chi dovrà dirigere i vari ospiti in video-call, affrontando temi relativi al gossip, agli intrallazzi sentimentali ed ai rumors che fuoriescono dalla casa del Grande Fratello Vip 7, edizione che partirà soltanto dopodomani su Canale 5.

Intanto per la Codegoni è già stato reso noto come possa immediatamente avere una bella gatta da pelare. Pare che tra i primi ospiti del format vi sia un suo ex fidanzato. Vale a dire Gianmaria Antinolfi, anche lui ex gieffino che è l’attuale compagno di Federica Calemme.

Insomma, c’è grande attesa per capire se la scelta di lasciare la conduzione di un format a Sophie Codegoni sia giusta o sbagliata. Va detto che la bella ex tronista ha avuto scaltrezza nelle pubbliche relazioni: grazie ai buoni rapporti con Alfonso Signorini e con Sonia Bruganelli è riuscita a ritagliarsi nuovi ruoli professionali di rilievo.