Can Yaman lascia l’Italia: il motivo della sua dolorosa decisione

In queste ore Can Yaman ha comunicato la sua decisione di lasciare l’Italia. Andiamo quindi a scoprire i motivi del doloroso addio del divo.

L’attore turco Can Yaman ha deciso di lasciare l’Italia in queste ore. Il messaggio del divo è arrivato in concomitanza con l’inizio delle riprese di ‘El Turco’. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex fidanzato di Diletta Leotta.

Dopo la prestigiosa esperienza al Festival del Cinema di Venezia, Can Yaman ha deciso di lasciare l’Italia, il Paese che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori italiani e non solo, con ruoli di protagonista in fiction Mediaset di successo, tra cui Daydreamer e Bittersweet, e ospite in trasmissioni TV seguite in tutto il mondo come C’é posta per te di Maria De Filippi. L’addio alla penisola suscita un grandissimo timore nei telespettatori italiani di non vedere più l’amato attore turco sul piccolo schermo.

Inoltre nel messaggio in cui salutava i fan italiani, Yaman ha affermato che è la fine di “un’era” per delle nuove esperienze professionali. Il tutto mentre i telespettatori del nostro paese aspettano l’inizio della serie televisiva Viola come il mare, prodotta da RTI e Lux Vide per Mediaset, in partenza su Canale 5 il 30 settembre 2022. Così il tenebroso attore ha affermato sui social: “Avrò bisogno della vostra vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra! Però prima di andarmene, vi regalo “Viola Come Il Mare”“. Andiamo quindi a vedere il lungo post dell’attore sui social.

Can Yaman lascia l’Italia: il post su Instagram per salutare i fan

Can Yaman adesso è pronto a fare un nuovo passo in avanti nella sua carriera. Inoltre il divo turco ha rivelato ai fan italiani che essere cittadino del mondo è il suo grande sogno. Sembra quindi chiaro che Yaman sia pronto ad intraprendere un nuovo debutto che possa confermarlo tra le personalità di spicco nel mondo dell’interpretazione di risonanza mondiale, il tutto dopo aver ritirato i premio Filming Italy Best Movie International Award, ossia quello del miglior attore internazionale.

Adesso quindi pare proprio che per Can ci sia un nuovo film da interpretare. Infatti Yaman sarà protagonista della nuova serie di Disney Plus “El Turco“. Su Instagram l’attore ha confermato il tutto affermando: “Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti. È un’emozione grande, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice” – ha poi concluso – “Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò“. Una grande carriera aspetta quindi Can Yaman che grazie all’Italia è riuscito a trovare la fama internazionale.