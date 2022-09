Beatrice Valli, arriva la diagnosi: ecco perchè l’influencer sta male

Beatrice Valli ha spiegato di essere finalmente riuscita ad avere una diagnosi per quei fastidiosi sintomi e le vertigini che la stanno facendo stare male da ormai troppo tempo. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan.

Beatrice Valli è sempre stata trasparente con i propri fan, affrontando sempre anche le polemiche che venivano eventualmente sollevate dopo la pubblicazione dei suoi contenuti sui diversi canali social. Uno degli ultimi casi è quando l‘influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva risposto ad una domanda riguardo le escursioni in barca.

Beatrice Valli aveva spiegato accennato anche in questa occasione di avere problemi di vertigini ed anche di soffrire di mal di mare: aveva quindi spiegato quali prodotti prendeva lei. Immediatamente diversi utenti le avevano provocatoriamente chiesto perchè doveva per forza salire in barca: in altre parole, le avevano consigliato di rimanere a casa.

Beatrice Valli sta male di nuovo: finalmente la diagnosi

Beatrice Valli si è sempre mostrata come una gran lavoratrice, come confermato anche dal figlio Alessandro. Il primogenito fa spesso capolino nelle Storie Instagram di lei ed ha confessato che gli piacerebbe avere la mamma più libera per poterci giocare insieme. Il fatto che fosse dunque sparita ha dunque subito preoccupato i suoi ammiratori.

Beatrice Valli si era sentita male anche durante il Festival del cinema di Venezia, dove era andata insieme al marito, Marco Fantini. Purtroppo, la serata non è finita nel migliore dei modi. Le sono tornate di nuovo le vertigini, apparentemente senza nessun particolare motivo. Ecco dunque che si è mostrata distrutta mentre concludeva la sua serata a letto.

Cos’è il deficit vestibolare acuto di cui soffre l’amata influencer

Beatrice Valli sarebbe stata male di nuovo dopo il ritorno da Venezia: questa volta, finalmente, sarebbe riuscita a trovare finalmente una spiegazione medica alle vertigini di cui ogni tanto soffre. Lo ha spiegato l’influencer su Instagram dando un nome al suo malessere: “Deficit vestibolare acuto“.

Questa patologia invalidante, chiamata anche Malattia di Ménière o labirintite, comporta il non funzionamento dei componenti interni ad uno o entrambe le orecchie. Questo significa che il sistema nervoso centrale non viene informato correttamente circa la postura che ha assunto il proprio corpo. Ecco spiegato perchè Beatrice Valli aveva le vertigini.

Ecco l’annuncio di Beatrice Valli riguardo la diagnosi che finalmente ha ricevuto per le sue vertigini:

Questa è la reazione di Beatrice Valli ai numerosi messaggi di affetto ricevuti dai suoi ammiratori: