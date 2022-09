Alessia Marcuzzi, la Rai cambia idea: colpo di scena inaspettato

C’è un nuovo colpo di scena inaspettato riguardo Alessia Marcuzzi ed il contratto con la Rai: ecco cosa sarebbe successo per davvero al suo programma.

Alessia Marcuzzi ha ammesso che la pandemia le ha fatto ripensare un po’ a tutto, facendole capire che i programmi che conduceva non le piacevano più. Ha dunque preferito non rinnovare il contratto con Mediaset, forse perchè in quel momento la rete non era in grado di offrirle il lavoro che le sarebbe piaciuto portare avanti.

La Pinella si era dunque concentrata sui propri progetti imprenditoriali, sviluppando ulteriormente il suo marchio di abbigliamento ed accessori. Recentemente, ha anche affiancato a questa attività anche una nuova azienda per la commercializzazione di prodotti di bellezza, sponsorizzati sempre tramite la propria attività di influencer.

Alessia Marcuzzi, quando inizia il nuovo programma?

Si era iniziato a parlare della presenza in Rai di Alessia Marcuzzi poco prima di Sanremo 2022, a dimostrazione che era stata intravista aggirarsi per i corridoi. La nota conduttrice non aveva però intenzione di condurre o essere ospite del Festival della canzone italiana, ma si stava forse proponendo un programma televisivo.

La novità sarebbe infatti proprio questa: Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in televisione con il doppio ruolo di autrice e conduttrice, proprio come Paolo Bonolis. Il format da lei ideato propone un confronto generazionale attraverso alcuni giochi e tanto divertimento. Si pensava che potesse iniziare a settembre, ma sarebbe stato posticipato.

La trasmissione è stata rimandata perchè somiglia a Bella ma’?

Sembrerebbe abbastanza chiaro il motivo per cui la Rai avrebbe deciso di spostare l’inizio di Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, ad inizio gennaio. Più precisamente, si parla di una riduzione da otto a quattro puntate totali che dovrebbero andare in onda dal 6 al 13 gennaio 2023.

Nel varietà si parlerà di fatti di cronaca, moda, spettacolo, musica, film e sport. Il nuovo programma della Marcuzzi potrebbe essere stato posticipato proprio per alcune somiglianze con Bella ma’, il programma di Pierluigi Diaco che propone appunto il confronto generazionale fra boomer e generazione Z attraverso alcuni quiz e giochi televisivi.

Ecco un fotogramma dei video condivisi da Alessia Marcuzzi riguardo le prove del nuovo programma, che a questo punto ci sarà sicuramente:

Ecco la galleria fotografica che Alessia Marcuzzi ha dedicato al suo cane Simba: