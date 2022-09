Uomini e Donne, trono lampo: la produzione è già pronta a farlo fuori

Un Trono lampo ad Uomini e Donne, perché la partecipazione è già stata compromessa e la produzione vuole farlo fuori

È evidente che Maria De Filippi non è brava a scegliere i tronisti tanto quanto a selezionare i suoi allievi di Amici, perché non ha mai fortuna fino in fondo con loro. Anche quest’anno cominciano le prime bizze per il Trono Classico.

L’anno scorso fu una strage, ma gli anni precedenti non si può dire siano stati più fortunati: Maria De Filippi ha seria difficoltà a trovare tronisti che stiano lì per il vero scopo del programma e non per la conseguente popolarità che gli piomberà inevitabilmente addosso. Com’è noto, quest’anno per iniziare ci sono quattro tronisti, due uomini e due donne: Federico, Federico, Federica Aversano e Lavinia. Le registrazioni sono già iniziate e si è vociferato anche di qualche nome sui corteggiatori che hanno affiancato le ragazze ed i ragazzi.

Tuttavia, è sorto il dubbio su uno dei due Federico. In particolare, Amedeo Venza ha ammesso che sono cominciate le prime bizze in studio: “Sono iniziate da qualche giorno le registrazioni di Uomini e Donne, ma qualcuno dei tronisti non va a genio agli addetti ai lavori”.

Uomini e Donne, quale dei tronisti è finito sotto accusa?

A fare una ricostruzione su chi potrebbe essere il tronista che sta dando del filo da torcere agli autori, ci pensa Blasting News. Secondo il sito, infatti, ad essere finiti nell’occhio del ciclone sono uno dei due Federico: Lavinia Mauro e Federica Aversano hanno un buon rapporto con la produzione e proseguono tranquillamente il loro percorso all’interno del dating show, senza particolari intoppi.

Per sapere la verità non basterà che attendere di vedere le registrazioni di Uomini e Donne a partire da lunedì 19 settembre su Canale 5 dalle 14:45. Oltre al Trono Classico ci sarà anche il gran ritorno del Trono Over con i protagonisti di sempre che sono già pronti a creare discussioni e teatrini al centro dello studio con la complicità di Tina Cipollari sempre sui generis.