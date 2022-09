“Sono stata malissimo”: una delle ultime coppie di Uomini e Donne si è lasciata! Il colpo di scena ha sconvolto tutti i fan del dating show

Dopo aver entusiasmato i telespettatori con la loro storia d’amore, nata negli studi Mediaset, ora Salvatore e Teresa hanno deciso di dividere le proprie strade.

Chi segue da tanto tempo Uomini e Donne sa benissimo come la loro unione è stata una di quelle più apprezzate e seguite del recente passato. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono convolati a nozze nel 2016, proprio dopo aver trovato l’amore nello show di Maria De Filippi. Quella che sembrava essere una coppia affiatatissima, però, ha conosciuto una crisi profonda che oggi li ha portati alla separazione. Annunci ufficiali in queste ore ancora non ce ne sono stati, ma il fatto è ormai passato in giudicato. Il motivo? Semplice, l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio rivelando come sta vivendo questo duro periodo, svelando qualche dettaglio in più.

Teresa è piuttosto carica, come testimoniato da diverse foto condivise nei social negli ultimi giorni. Ora è arrivato anche uno sfogo chiarificatore.

“Vi racconto una storia: Alla fine lei ce la fa”, ha scritto qualche tempo fa sul suo profilo Instagram. Il tutto dopo aver eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme a Salvatore.

Uomini e Donne, lo sfogo di Teresa Cilia: lei e Salvatore Di Carlo si sono lasciati

Teresa poi si è concentrata nel ringraziare i suoi fan, che non le hanno fatto mancare i messaggi di affetto in questo difficile momento.

“Non serve strappare le pagine della vita basta saper voltare pagina e ricominciare”, si legge in un post, così come: “Ridi ogni volta che puoi“.

Dopo aver mostrato il suo volto più sereno, l’ex dama del Trono Classico ha voluto lanciare anche una frecciatina in una delle ultime Stories di Instagram.

“L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso. Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta – in base a quello che ho passato e ho vissuto – che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla“. Il riferimento è anche a quello che lei stessa ha dovuto superare, visto che in passato non è stata sempre benissimo.