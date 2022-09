Soleil Sorge svela tutto: il retroscena su Alex Belli è eclatante

La confessione di Soleil Sorge, che torna a parlare del triangolo amoroso con Alex Belli durante il Grande Fratello Vip sesta edizione

Lunedì prossimo il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5. La nuovissima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini farà sicuramente parlare di sé, dopo la lunghissima ultima stagione.

Tra i protagonisti assoluti del GF Vip 6 si è sicuramente segnalata Soleil Sorge. La giovane influencer italo-americana non solo ha fatto discutere per le sue attitudini da ‘star’, ma anche per il triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta nella Casa.

Soleil infatti ha avuto un intrallazzo pubblico con Alex Belli, nonostante l’attore avesse in ballo una relazione seria con la modella Delia Duran. Il triangolo ha fatto chiacchierare molto, anche se Soleil di recente è tornata a parlare di quella situazione senza troppi connotati positivi.

Soleil torna sul rapporto con Alex Belli: “Voleva mercificare tutta la situazione”

In nome dell’amore libero, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto parlare di sé in maniera curiosa. Ma la stessa influencer, intervistata di recente da Chi, ha fatto intendere che difficilmente ripeterebbe l’esperienza.

In particolare Soleil si è lamentata dell’atteggiamento del Belli, che a prescindere dal rapporto intricato, si era comunque considerato un amico della ragazza: “Se rifarei quello che ho fatto nel GF? Di sicuro sarei stata dalla parte di Soleil. Le avrei suggerito di dare meno peso ai rapporti umani nella Casa perché, poi, quando torni alla realtà, si mette tutto sulla bilancia. Qualche volta si è preso troppo seriamente un rapporto leggero. Nel caso del triangolo, ho vissuto una delusione quando ho visto che Alex voleva mercificare tutto, ho capito che la nostra non era amicizia ma uno show“.

Dunque Soleil rinnega qualcosa della sua esperienza sentimentale e focosa. Mentre si prepara ad un nuovo ruolo legato al GF Vip: condurrà accanto a Pierpaolo Pretelli GF Vip Party, il programma collaterale al reality.

Pretelli è fidanzato con un’altra ex gieffina come Giulia Salemi. Ma Soleil ha già chiarito che in questo caso di triangoli non ne vedremo neanche l’ombra.