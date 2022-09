Nuovo amore per Jessica Selassié: gli indizi portano all’ex tronista

Possibile flirt per Jessica Selassié. La vincitrice del GF Vip 6 potrebbe avere una certa simpatia per un personaggio noto su Canale 5

Solo qualche mese fa Jessica Selassié si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 6. Un bel riconoscimento per la principessa italo-etiope, che ha sbaragliato la concorrenza di alcuni personaggi importante e si è aggiudicata la preferenza degli italiani.

Jessica è una delle tre sorelle Selassié, presunte ereditiere dell’ex capo di stato dell’Etiopia. Rispetto alle sorelle minori Lulù e Clarissa, la maggiore delle sorelle ha fatto meno parlare di sé a livello di gossip, anche se si è vociferato di una liaison con Barù, altro ex concorrente del GF Vip.

Al momento, ufficialmente, Jessica Selassié è da considerarsi ancora single, in cerca di una love story che la renda felice. Anche se alcuni rumors recenti hanno associato il suo nome a quello di un altro personaggio celebre sulle frequenze Mediaset, ovvero un ex tronista di Uomini e Donne.

Nuovi indizi confermano la liaison: Jessica Selassié ed i like galeotti con il tronista di Uomini e Donne

Il ragazzo in questione sarebbe Matteo Fioravanti, tronista di Uomini e Donne nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi. L’uomo non ha ancora trovato l’anima gemella nonostante la partecipazione al dating show.

In molti hanno pensato che Matteo fosse invaghito della corteggiatrice Noemi Baratto, soprattutto dopo la descrizione della sua donna ideale: “Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”.

Ma tale descrizione si addice perfettamente anche alla mora e mulatta Jessica Selassié. Non bastano però questi indizi a confermare i rumors. Bensì sono spuntati dei like galeotti su Instagram tra i due giovani, in particolare Matteo Fioravanti non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare positivamente gli scatti della ex gieffina.

Lo stesso Fioravanti ha ammesso di aver conosciuto la Selassié: “L’ho conosciuta, ma non posso commentare nulla. No puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare“.

Parole evasive che sembrano confermare un certo imbarazzo. Scintilla scoppiata tra Fioravanti e la maggiore delle sorelle Selassié? Nei prossimi giorni potrebbero uscire nuove rivelazioni da gossip.