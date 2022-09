Momento da dimenticare per Francesco Chiofalo: altra disavventura, i social insorgono

Altro problema per Francesco Chiofalo. L’influencer e super tatuato ex della Pupa e il Secchione sta facendo discutere tantissimo sui social

Francesco Chiofalo sta vivendo un periodo molto particolare e delicato. L’influencer, ex partecipante a La Pupa e il Secchione, ha avuto a che fare con problemi fisici non di poco conto.

Chiofalo infatti durante le vacanze estive ha subito un duro infortunio alla gamba. Il giovane è tornato in fretta e furia dalla Sicilia, assieme alla sua compagna Drusilla Gucci, per un intervento immediato.

Dopo aver superato lo spavento per la gamba infortunata, Francesco Chiofalo ha fatto nuovamente parlare di sé. Il suo nome è finito in trend topic sui social per una polemica piuttosto delicata, che a suo malgrado lo ha visto protagonista.

I social insorgono contro Francesco Chiofalo. Tutta colpa della sua ex fidanzata

Il nome di Francesco Chiofalo è balzato sulle cronache e in cima ad alcune discussioni. Ma non per sua responsabilità. Tutto per colpa della sua ex fidanzata, ovvero l’influencer Selvaggia Roma.

Quest’ultima, che ebbe una storia piuttosto nota al pubblico con Chiofalo anni addietro, si è espressa di recente contro le adozioni per le coppie gay. La Roma ha fatto sapere di non aver nulla contro le coppie di fatto omosessuali, ma di non vedere di buon occhio l’affidamento di bambini a queste ultime.

Dichiarazioni che hanno fatto insorgere moltissimi utenti sui social e sul web, contrari alle idee di Selvaggia Roma. Il problema è che qualcuno se l’è presa anche con Francesco Chiofalo, nonostante l’uomo non abbia messo bocca sull’argomento, né ha più a che fare con la sua ex fidanzata.

“Ma io che c’entro? Sono stato inondato di insulti perché la mia ex ha dato un giudizio sulle adozioni gay. Non la vedo e non la sento da anni e dice questa cosa, ma io che ca*** c’entro? Non l’ho capito. Io questa non la vedo e non la sento da sette anni, ma chi la conosce a questa”.

Quasi disperato Chiofalo per essere stato chiamato in causa su un argomento che lui stesso ha definito “più grande di me”, nonostante non c’entri nulla. Il culturista pochi giorni fa ha incrociato Selvaggia Roma alla Mostra del cinema di Venezia, ma ha ammesso di averla evitata appositamente.