Lutto a Mediaset: è morto uno dei protagonisti di una serie tv cult

Giornata di lutto per tutti i telespettatori delle reti Mediaset. Infatti è scomparso uno dei protagonisti di una serie cult: di chi si tratta.

Un doloroso lutto in queste ore ha colpito tutti i telespettatori delle reti Mediaset, visto che è scomparso uno degli attori di una delle serie più amate di sempre. L’uomo infatti ha partecipato ad ‘A-Team’ per anni in onda su Rete 4: chi è.

Ancora una volta il mondo dello spettacolo ha perso un grandissimo personaggio. Infatti all’età di 90 anni si è spento Jack Ging. In molti ricorderanno l’attore per aver interpretato il generale cattivo in una delle serie televisive cult degli anni 80 come ‘The A Team‘. Ma non solo infatti l’interprete ha partecipato ad altre serie televisive come Undicesima ora, ‘Mannix, Riptide ed è apparso in tre film al fianco di Clint Eastwood.

Stando alle prime notizie circolate sulla sua morte, l’attore sarebbe deceduto per cause naturali. Infatti la famiglia ha chiamato l’ambulanza quando il 90enne si trovava nella sua abitazione di La Quinta, in California. A dare la notizia del decesso ci ha pensato sua moglie, Apache Ging. La donna, una volta che il marito ha esalato l’ultimo respiro, ha dato l’esclusiva a The Hollywood Reporter. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera dell’attore.

Lutto in casa Mediaset, morto Jack Ging: era il generale cattivo in ‘The A Team’

Jack Ging ha avuto una lunga e brillante carriera, specialmente all’interno delle serie televisive. Infatti in rari ruoli da protagonista, Ging ha interpretato l’interesse amoroso del personaggio di Diane Baker ‘Desiderio nella polvere” (1960) di William F. Claxton (1960), un soldato ed eroe riluttante nei giorni calanti della guerra di Corea nel film drammatico Sniper’s Ridge (1961).

Ma non solo, infatti Ging ha anche interpretato uno psichiatra nella serie medica ‘Undicesima ora’ (1962-64), vestendo i panni del dottor Paul Graham e quelli del generale ‘Bull’ Fullbright nella serie A-Team (1983-1986). Numerose anche le apparizioni al fianco di Clint Eastwood. Infatti con il noto attore Ging ha interpretato uno sceriffo in Impiccalo più alto (1968), un medico in Brivido nella notte (1971) e Morgan Allen, il proprietario della miniera (e amante del personaggio di Marianna Hill), in Lo straniero senza nome’ (1973). Infine in televisione è apparso anche in serie televisive come ‘Bonanza’, ‘La casa nella prateria’ e ‘Autostop per il cielo’.