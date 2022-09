Bruno Vespa incassa un duro colpo: è successo a pochi giorni dalle elezioni

Duro colpo da incassare per Bruno Vespa che è in trepidante attesa delle elezioni: è a pochi giorni dal grande evento che crolla ogni certezza

Il giornalista di Rai Uno incassa un colpo basso a pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre totalmente inaspettato. Generalmente non ha rivali, eppure questa volta ogni certezza è crollata anche per lui.

Ieri sera, giovedì 15 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Speciale Porta a Porta di avvicinamento alle elezioni del 25 settembre. In questi giorni, com’è di sua competenza, Bruno Vespa sta portando in TV interessanti dibattiti in vista della chiamata per gli italiani alla urne e per farli arrivare quanto più preparati possibili, ma soprattutto con le idee ben chiare. L’intenzione è anche evitare quel temuto assenteismo cui si pensa andare incontro stando ai sondaggi.

Nonostante le belle intenzioni e gli interessanti dibattiti, ieri sera Bruno Vespa, dalle 21.43 alle 23.27 ha incassato soltanto 1.100.000 spettatori pari al 7% di share: risultati molto scarsi per Rai Uno e per un talk show del genere in vista delle elezioni che saranno tra meno di 10 giorni.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 15 settembre

Ieri sera, giovedì 15 settembre, a vincere la gara d’ascolti della serata è stata Jennifer Lopez protagonista del film uscito nel 2018 con la regia di Peter Segal che ha raccolto su Canale 5 1.975.000 spettatori pari al 13.5% di share. Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, su Rete 4 Dritto e Rovescio ha quasi raggiunto il talk show di Rai Uno totalizzando 1.025.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Italia 1, invece, lo show 1 Maurizio Battista – Tutti contro Tutti ha intrattenuto 816.000 spettatori con il 5.7% di share ed è anche entrato in tendenza su Twitter.

Tornando alla Rai che ieri si è dovuta piegare alla supremazia di Mediaset, su Rai Due Delitti in Paradiso ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8.1% di share e a seguire Professor T segna 839.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai Tre, invece, il film del 2019 di Juan José Campanella con Luis Brandoni e Clara Lago, La Casa delle Stelle ha raccolto davanti al video 467.000 spettatori pari ad uno share del 3%.