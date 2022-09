Barbara D’Urso stenta a crederci: “Una tragedia enorme”. Cos’è accaduto

Barbara D’Urso stenta a crederci: “Una tragedia enorme”. La conduttrice di Canale 5 ha voluto esprimere la sua costernazione

Quello che è successo nelle Marche, con la drammatica alluvione della scorsa notte, ha sconvolto anche la famosa presentatrice. Sui social ha voluto condividere un video davvero toccante.

La situazione nelle Marche in questa giornata di venerdì 16 settembre è davvero drammatica. Il risveglio degli abitanti della Regione adriatica è stato a dir poco traumatico. Al momento attuale si parla di 11 vittime accertate e almeno quattro dispersi, più una cinquantina di feriti, ricoverati in ospedale. Tra i luoghi più colpiti c’è senza dubbio Pianello di Ostra, un paesino dell’entroterra in provincia di Ancona, dove i morti sono addirittura quattro. Due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, rispettivamente di 65 e 25 anni. Sono morti insieme, intrappolati nel loro garage. A Senigallia l’altro epicentro sconvolto dalla furia di acqua e fango. Come riportato dalla Protezione Civile, i millimetri caduti in 6 ore sono corrispondenti alle precipitazioni solite di 3 mesi. Diverse bombe d’acqua che non sono state previste dai modelli meteo e che hanno colto di sorpresa anche le istituzioni.

Barbara D’Urso, il messaggio sentito per l’alluvione nelle Marche: immagini sconvolgenti sui social

Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche… #alluvione

pic.twitter.com/zT7azMrrGQ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) September 16, 2022

Sui social, da ore, tutti hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai cittadini del luogo e alle vittime dell’alluvione. Tra i personaggi famosi che si sono schierati in prima linea c’è anche Barbara D’Urso. La conduttrice di Canale Cinque, da sempre sensibile a questo tipo di argomenti, ha postato su Twitter e Instagram un video allucinante, che mostra la tragedia in tutta la sua portata.

La madrina di Pomeriggio Cinque ha allegato alle immagini anche una toccante didascalia.

“Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche…”.

Parole forti per una vera e propria tragedia, che fanno il paio a quelle delle varie trasmissioni televisive. Anche Rai1 ha dedicato l’apertura di Storie Italiane alla vicenda. Eleonora Daniele si è espressa in modo commosso, rinnovando il proprio messaggio di auguri a tutti coloro che sono stati colpiti. Diversi cittadini hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, con l’acqua che ha invaso cantine e primi piani.