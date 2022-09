Aurora Ramazzotti incinta? L’ultimo indizio è chiarissimo

Continuano a circolare voci sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, con la giovane conduttrice che ha risposto così, alimentando ancora il tutto

Già da giorni il nome di Aurora Ramazzotti sta facendo il giro del web per quanto riguarda l’ultima notizia di gossip. In molti hanno paventato la possibilità che la giovane conduttrice potesse essere in attesa di un figlio.

Aurora in dolce attesa? Stanno circolando continuamente tali voci per la vita privata della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ma finora non sono arrivate né smentite e né conferme.

L’ultima dichiarazioni di Aurora Ramazzotti rende il tutto ancora più probabile, sempre restando nel mistero. Infatti la giovane, al seguito di papà Eros a Siviglia per la tappa spagnola del suo tour, ha rilasciato ad ANSA alcuni commenti proprio riguardo ai rumors sul suo conto.

Il commento di Aurora Ramazzotti sulla sua presunta gravidanza: una sottile conferma?

Aurora Ramazzotti è in Spagna assieme al suo compagno Goffredo, che secondo i gossip sarebbe l’eventuale e presunto padre del figlio o figlia della giovane presentatrice televisiva.

“Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”. Queste le parole di Aurora, che dunque continua a tenere un certo riserbo, ma non ha affatto smentito le voci. Il che sembra avvalorare la tesi di una gravidanza recente.

Una notizia, che se confermata, farebbe felice mamma Michelle, che ha avuto la sua Aurora come primogenita quando non aveva ancora compiuto 20 anni. Mentre la conduttrice ne ha quasi 26, dunque sarebbe ben più grande della celebre madre per poter concepire un figlio.

Alfonso Signorini, uno dei re del gossip, ha fatto sapere di recente che Aurora Ramazzotti è furibonda per la fuga di notizie riguardo alla sua presunta gravidanza, poco felice del fatto che questa notizia sia finita sulle pagine dei rotocalchi.

Ma lo stesso Signorini si è detto certo, viste le sue fonti ed alcune testimonianze fotografiche, che la Ramazzotti junior stia aspettando un bambino o una bimba. Ora questa smentita mancata di Aurora non fa altro che alimentare e confermare il tutto.