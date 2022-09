“Allarme bomba”: evacuato il Ministero della Salute

Verifiche in corso anche per capire da chi sia provenuta la telefonata, se si tratti di un mitomane o di un'intimidazione.

Allarme bomba al Ministero della Salute. L’edificio è stato evacuato dopo che è arrivata una telefonata anonima al centralino del dicastero che segnalava la presenza di un ordigno sia nella sede principale su Lungotevere Ripa a Trastevere, sia in quella distaccata all’Eur, in viale Ribotta.

Sul posto, gli artificieri, i carabinieri e la polizia stanno lavorando per mettere in sicurezza la struttura. Il loro compito è controllare se il pericolo sia reale. Il ministro della Salute Roberto Speranza era in sede. Verifiche in corso anche per capire da chi sia provenuta la telefonata, se si tratti di un mitomane o di un’intimidazione.