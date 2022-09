Al Bano esce allo scoperto e spiazza tutti: “Io l’avrei fatto”. Ancora una volta le scelte del cantautore pugliese sono nette

Da più di 50 anni cavalca le classifiche delle vendite ed è ancora lì, inossidabile come sempre. Perché Al Bano ha molti pregi, riconosciuti dal pubblico, ma uno soprattutto: ha sempre avuto il coraggio di dire quello che pensava, senza indossare maschere o solo per fare contento qualcuno.

Così il cantautore di Cellino San Marco ha deciso di scendere in campo per difendere una collega ma al tempo stesso difendere anche la sua idea di libertà. Nelle ultime ore infatti molti hanno commentato le frasi di Laura Pausini alla tv spagnola El Hormiguero. La popstar aveva rifiuta di cantare ‘Bella ciao‘ e poi, sia in trasmissione che successivamente aveva spiegato i motivi della sua scelta.

Una decisione che ha suscitato polemiche infinite, ma al Al Bano la difende. Intervistato dall’AdnKronos spiega perché. “Queste critiche feroci a Laura Pausini a me sembrano esagerate. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se non ha cantato ‘Bella ciao’ avrà avuto i suoi motivi, forse aveva paura che cantandola sarebbe stata strumentalizzata per fini politici”.

Al Bano esce allo scoperto e spiazza tutti: la sua scelta è molto chiara

Nella sua intervista, l’ex marito di Romina Power ha anche spiegato però che lui non avrebbe avuto problemi a farlo. Anzi, “l’avrei cantata tranquillamente perché ‘Bella ciao’ appartiene al mondo intero, al di là delle idee politiche. L’ho cantata un sacco di volte, non lo farei soltanto se sentissi che c’è aria di strumentalizzazione”.

Intanto però il popolo dei social ha emesso la sua sentenza e questo non gli piace. Già qualche mese fa a ‘Verissimo’ Al Bano aveva detto di non curarsi di quello che esce sui social e delle maldicenze che puntuali compaiono nei suoi confronti: “Ci sono sofferenze superiori. Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento certe porcherie”.

Nel mirino finisce spesso il suo rapporto con Loredana Lecciso ma lui ha detto chiaramente come la pensa: “Un matrimonio nella vita basta. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.