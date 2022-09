Stefano Tacconi, gesto commovente del figlio Andrea: scatto da brividi. L’ex portiere della Juventus è sempre nei pensieri del suo ragazzo

In occasione della sfida contro il Benfica, Andrea Tacconi era presente all’Allianz Stadium e ha condiviso un paio di storie molto significative su Instagram.

Sono passati ormai circa 3 mesi dall’ingresso di Stefano Tacconi nel Centro Borsalino di Alessandria, per iniziare la riabilitazione. Prima del 14 giugno, l’ex portiere della Juventus si trovava in ospedale dal 23 aprile, a seguito del malore che lo aveva colpito ad Asti. In quel momento si trovava in compagnia del figlio Andrea e avrebbe dovuto presenziare ad un evento benefico. Un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha ridotto in fin di vita. Fortunatamente la bravura dei medici e la tempestività di intervento ha consentito di salvargli la vita e di poter continuare a godersi i suoi affetti. La sua più grande vittoria, come citato in un’intervista di un paio di mesi fa, sarà quella di tornare a casa, al fianco della sua famiglia. Il sostegno di Andrea non gli è mai mancato, con continui riferimenti anche sui profili social.

Stefano Tacconi, gesto commovente del figlio Andrea: il riferimento al padre prima di Juventus-Benfica

Una delle grandi cose che accomuna padre e figlio è la passione per la Juventus. Stefano Tacconi ha fatto la storia della “Vecchia Signora” negli anni ’80, e il suo primogenito non poteva non essere un grande appassionato di calcio. Proprio le ultime storie su Instagram condivise dal ragazzo fanno riferimento alla partita dei bianconeri di ieri sera contro il Benfica in Champions League. La partita purtroppo non è andata come tutti i tifosi speravano. Dopo il momentaneo vantaggio di Milik, infatti, è arrivata la doccia gelata della rimonta lusitana, firmata da Joao Mario (su rigore) prima e da Neres poi. Un 1-2 che getta nel panico il gruppo juventino, con Allegri che sembra davvero in difficoltà. Questo è il momento di rimanere uniti, attorno alla squadra. Andrea Tacconi lo sa bene e lo testimonia con la sua presenza costante allo stadio. Nell’entrare nell’impianto, il figlio di Stefano ha mostrato la foto della “stella” dedicata al padre, prima di accomodarsi sugli spalti. La didascalia è piuttosto esplicativa: “Home“. In effetti i Tacconi a Torino sono di casa.