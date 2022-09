Stefania Orlando, momento complicatissimo: fan in ansia per l’ex gieffina. Non arrivano buone notizie, c’è una svolta clamorosa

Ci sono coppie che nascono durante i reality e riescono pure a resistere anche mesi dopo. Altre coppie che durano giusto il tempo di uscire e capire che quel feeling era dettati solo dal gioco. E poi coppie che invece dopo quella esperienza escono rafforzate. Come era successo a Stefania Orlando, reduce dal GF Vip 5.

Durante il reality la showgirl romana aveva parlato di una crisi che poi con il tempo e con il favore delle telecamere si era assorbita. E così lei e il marito, Simone Gianlorenzi, lo scorso luglio hanno festeggiato tre anni insieme. Ma ora, come una mazzata, arriva la notizia che nessuno dei suoi fan poteva aspettarsi.

Perché Stefania e Simone si sono lasciati, o almeno questo è il sospetto forte che traspare dai social. Fino a poco tempo fa infatti la coppia amava condividere immagini e video della sua vita di tutti i giorni. Da qualche tempo però Stefania posta aggiornamenti che non coinvolgono il marito. E la voce che sia successo qualcosa di grave tra di loro ha cominciato a prendere piede.

Stefania Orlando, momento complicatissimo: cosa sta succedendo all’ex gieffina?

Un sospetto che diventa ancora più forte leggendo le ultime frasi che Stefania Orlando ha postato su Instagram. Riflessioni profonde ma anche amare, come se in questo momento sorridere fosse decisamente complicato.

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro – ha scritto – che alcuni sguardi mentono e che le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine”.

E la riflessione finale che sembra sancire la fine della storia con Simone: “Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.

Dopo l’esperienza al GF Vip, Stefania Orlando aveva confessato di aver vissuto un momento di crisi con Simone ma di essere riuscita poi a siperarlo: “Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto. Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. Lui è stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata”.