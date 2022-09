“Ho paura, mi devo operare” Edoardo Tavassi si sfoga con i fan: i dettagli

Edoardo Tavassi è amatissimo e seguitissimo sui social: è proprio così che ha comunicato ai suoi follower l’operazione che dovrà fare

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha parlato a cuore aperto ai suoi follower circa un’operazione cui dovrà sottoporsi. Non ha nascosto la paura che un po’ ha per l’intervento, ma è sempre convinto di volerlo fare.

La giornata di Edoardo Tavassi è cominciata inquadrando una clinica ed annunciando la spiacevole notizia ai suoi tantissimi follower: “Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocale. Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”. Un po’ ci ha scherzato sull’intervento cui si dovrà sottoporre, d’altro lato ha dimostrato la preoccupazione per quello che dovrà affrontare.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha riscosso un gran successo col suo pubblico grazie alla sua autoironia e spontaneità che l’hanno portato ad essere il vincitore ideale dell’ultima edizione del reality show salvo poi essere conquistato da Nicolas Vaporidis, sopratutto perché Edoardo ha dovuto abbandonare in anticipo l’Honduras a causa dell’infortunio rimediato.

Edoardo Tavassi, il timore per l’intervento: il racconto a cuore aperto ai follower

Il fratello di Guendalina ha mostrato una sua particolare preoccupazione circa l’intervento. Di per sé si tratta di un’operazione molto semplice e di routine che non dovrebbe avere particolari complicazioni, ciò che spaventa Edoardo è il post operazione: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”. Non resta altro che aspettare i risultati dell’operazione e sperare che tutto vada per il meglio, soprattutto perché il Tavassi ha una lunga carriera che lo attende con una grande indiscrezione che proviene dal settimanale Chi.

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale, infatti, sembrerebbe che per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, di cui si parlerà soltanto una volta terminato il GF Vip 7, Edoardo Tavassi sia in lizza con Nicolas Vaporidis per un posto da inviato in Honduras. Sarà meglio, dunque, per il fratello di Guendalina di riprendersi il prima possibile.