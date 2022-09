Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè? La gaffe in diretta Tv è clamorosa

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè? L’ex concorrente del GF Vip si è trovato in una situazione incredibile durante la diretta televisiva. Ecco cosa è successo e come ha subito risposto signorilmente il nuotatore.

Bella ma’, condotto da Pierluigi Diaco, è stato anticipato per circa un mese su Rai 2 dal format Aspettando Bella ma’, un appuntamento speciale della durata di circa 45 minuti. A partire dal 12 settembre il programma ha iniziato la sua prima stagione, dove 10 concorrenti della generazione Z e dieci boomer si sfidano in diverse gare di quiz.

Il 15 settembre Bella ma’ ha avuto un ospite molto particolare negli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma. Uno dei più amati inquilini del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo, è stato ospite della trasmissione. Il nuotatore, che ha 23 anni, è ovviamente un rappresentante della generazione Z. La sua presenza è stata anche l’occasione per alcune domande private.

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè? Cosa succede

Manuel Bortuzzo si è trovato a dover commentare il video della sua fidanzata, Angelica Benevieri, in cui prende in giro la disabilità. L’ex gieffino ha cercato di deviare la discussione commentando che questo non è l’unico motivo per cui il pubblico Rai si divide equamente fra chi lo odia e chi lo ama: “Nel momento in cui ti esponi è così“.

Con queste parole Manuel Bortuzzo si riferiva forse alla sua ex, Lulù Selassiè? Sembra che si riferisca in particolare alle interviste a Verissimo dopo la loro rottura. Non è questo l’unico momento della puntata in cui, senza nominarla, è sembrato proprio che si facesse riferimento alla fatina del GF Vip 6.

Tutte le gaffe durante l’ospitata a Bella ma’: da non credere

Durante uno sketch a Bella ma’ in cui si parlava di dinosauri, galline ed animali in generale, il conduttore ha detto alcune parole che non sono passate inosservate. Manuel Bortuzzo, infatti, si è visto chiedere: “Quante galline hai incontrato nella tua vita personale e professionale?“. Immediatamente è calato il gelo in studio.

Anche l’ex gieffino non si aspettava una domanda del genere, ed ha tagliato corto dicendo di non aver conosciuto nessuna “gallina”. Manuel Bortuzzo ha quindi difeso Lulù Selassiè? Cambiando velocemente argomento, il nuotatore si è fatto anche scappare una gaffe clamorosa. Non segue il GF Vip, ma ogni tanto lo terrebbe in sottofondo con la Tv acccesa.

Per vedere l’intera puntata di Bella ma’ in cui è ospite Manuel Bortuzzo, clicca qui.