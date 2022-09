L’Isola dei Famosi, ex naufraga incinta: “Avevo paura di un aborto spontaneo” – VIDEO

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è incinta. L’annuncio è arrivato da parte della diretta interessata sul suo canale Instagram, che ha anche rivelato i problemi di salute che ha dovuto affrontare nei primi mesi della gestazione.

Durante L’Isola dei Famosi aveva colpito molto per la sua bellezza ed il corpo statuario da top model. La naufraga, che nel film “Loro” di Paolo Sorrentino ha debuttato anche come attrice, aveva subito attirato l’attenzione degli uomini, diventando molto amica del vincitore di quell’edizione. In Honduras non nacque l’amore, proprio perchè lei era fidanzata.

Sembrava però davvero evidente che Awed avesse occhi solo per Beatrice Marchetti. La relazione della modella con Mathieu Magni, imprenditore nel settore delle automobili d’epoca, è naufragata. In molti avevano notato una sua vicinanza ad Awed dopo la fine de L’Isola dei Famosi, ma non sono mai arrivate conferme di una loro relazione.

L’Isola dei Famosi, ex naufraga è incinta: l’annuncio

Beatrice Marchetti, già quando era a L’Isola dei Famosi, si era dimostrata una persona estremamente riservata. Inizialmente, infatti, non voleva neanche rivelare di essere fidanzata. Sono stati Awed e Akash ad insistere fino a farle ammettere il motivo per cui non dava seguito all’interesse che le mostravano alcuni naufraghi.

Dopo che la convivenza con Mathieu Magni si è conclusa, la modella sembrerebbe aver trovato finalmente l’amore. Anche in questo caso non ha voluto rivelare il nome, ma solo il soprannome, Felix B. Non si sa chi sia, ma di sicuro la rende felice: il 6 giugno 2022, avvolta in un abito di pizzo con uno strascico lunghissimo, Beatrice si è sposata in Grecia.

Ci sono stati dei problemi nei primi mesi: il video chiarificatore

Il 15 settembre, all’improvviso, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha fatto un annuncio molto importante ai suoi fan: è incinta ed aspetta il suo primo figlio. A giudicare dalle foto condivise, la gravidanza non è nei primi mesi. Anche la modella lo ha confermato raccontando di essere stata sotto minaccia di avere un aborto spontaneo nei primi mesi.

La modella non ha voluto aggiungere altre informazioni riguardo la sua salute. Anche a ottobre 2021, quando fu ricoverata nel reparto di Urologia della clinica Sant’Anna di Brescia, ha solo voluto rassicurare i suoi fan. Ora racconta scherzando che i sui ammiratori dovranno sorbirsela per un po’ con il pancione.

Ecco le prime foto dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti, che mostrano la sua bellezza di donna incinta:

View this post on Instagram A post shared by BEATRICE (@beatricemarchetti__)

Questo, invece, è il video con cui ha spiegato i motivi per cui la gravidanza non è stata annunciata subito: