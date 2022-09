Il Commissario Montalbano, arriva un duro colpo: telespettatori impietriti

Duro colpo per Il Commissario Montalbano con i telespettatori che da sempre seguono la fiction che restano impietriti

Quando la Rai non sa cosa trasmettere sa di andare a colpo sicuro con la fiction che da anni viene trasmessa con nuovi e vecchi episodi che, senza distinzione, fanno guadagnare tanti ascolti alla rete.

Ieri sera, mercoledì 14 settembre, Rai Uno ha mandato in onda la primissima puntata della prima stagione de Il Commissario Montalbano. L’episodio trasmesso è stato Il ladro di merendine che, per la prima volta, è stato messo in onda il 6 maggio 1999. In particolare, l’episodio, tratto dall’omonimo libro scritto da Andrea Camilleri, ruota attorno alla morte del ragioniere Lapecora, ucciso con un coltello da cucina nell’ascensore del suo palazzo. La puntata ha raccolto un folto seguito con 2.793.000 spettatori pari al 18% di share: un numero veramente importante visto e considerato che si tratta di una replica del 1999.

Tuttavia, la Rai non può sorridere perché a superarli -seppur di poco- ci pensano gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati a Glasgow in Champions League contro i Rangers battuti per 3-0 nonostante i due rigori sbagliati da Piotr Zielinski. Politano, Raspadori e Ndombele hanno portato il Napoli primo nel suo girone e Mediaset a vincere la gara d’ascolti con 2.988.000 spettatori con uno share del 16.9% su Canale 5.

Tutti gli ascolti tv della serata di mercoledì 14 settembre

La Rai non si fa intimorire da nessuno, figuriamoci Federica Sciarelli che da anni immemori è al timone di Chi l’ha Visto. Proprio ieri sera, mercoledì 14 settembre, la conduttrice è tornata con la prima puntata della nuova edizione dello show senza deludere i suoi telespettatori ed i vertici di Rai Tre: la puntata, infatti, ha raccolto 1.600.000 spettatori con il 10.8% di share. Per terminare, su Rai Due, Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 arriva a 322.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Tornando a Mediaset e le sue reti, su Rete 4 è andato in onda Controcorrente – Prima Serata che ha totalizzato 526.000 spettatori pari al 3.8% di share. A convincere un po’ di più è uno dei film della trilogia, Cinquanta sfumature di nero, che ha raccolto 1.053.000 spettatori pari al 6.5% di share su Italia 1.