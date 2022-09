“Me lo ha detto il dottore”, Cecilia Rodriguez è incinta? L’ultimo dettaglio è sensazionale

Oltre le segnalazioni su di lei, Cecilia Rodriguez ha aggiunto un dettaglio che non è affatto sfuggito ai follower: è incinta?

Sono settimane che alla gossippara del web Deianira Marzano arrivano segnalazioni su di una possibile gravidanza dell’influencer argentina. Adesso, è la diretta interessata ad aggiungere un dettaglio molto particolare.

Nella giornata di ieri, Cecilia Rodriguez non ha preso parte al blu carpet di Roma dove avrebbe dovuto presenziare: “Oggi non sarò al blu carpet a Roma per la nuova presentazione della piattaforma della Paramount perché non sono stata bene ieri. Oggi sto molto meglio, il dottore è venuto a casa, mi ha visitata. Niente di grave, penso di aver preso un’intossicazione alimentare. Volevo solo dirvi che mi dispiace tanto non esserci stasera”.

Nelle storie di Instagram, la fidanzata di Ignazio Moser ha anche specificato: “Sapete che sono debole di stomaco” ed è questo ad aver fatto suonare il campanellino d’allarme ai più maliziosi. Vuoi vedere che Cecilia Rodriguez è effettivamente incinta com’è apparso dalle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano?

Cecilia Rodriguez è incinta? L’influencer spiega le direttive del dottore

Se è vero che una volta essere diventati zii, si ha ancor più voglia di diventare genitori, è pur vero che Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto la sua volontà di mettere su famiglia. Con Ignazio Moser hanno da poco festeggiato il loro quinto anniversario e chissà che, grazie al lavoro che sta evidentemente ingranando, non possano effettivamente pensare di allargare i loro spazi. In merito al malessere dell’influencer è lei stessa ad aver spiegato le prescrizioni mediche: “A me il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi perché ieri ho avuto tantissimi vomiti”.

Che siano le prime nausee per Cecilia che, magari, non ha ancora scoperto di essere incinta? Chi può dirlo, ma se 2+2=4 allora potrebbe esserci un fondo di verità alle segnalazioni giunte nei Direct di Deianira Marzano. Dopo l’amore nato nella casa del GF Vip, c’è grande attesa da parte dei fan di vederli finalmente in 3.