“Sono denutrita”, spiacevole inconveniente per Michelle Hunziker: la confessione

Michelle Hunziker si confessa su Instagram dopo il viaggio affrontato: cos’è successo alla conduttrice? Lo spiacevole inconveniente

Un siparietto in auto di ritorno dal DigitalX 2022 in Germania in cui la conduttrice ha svelato un piccolo inconveniente. Come sempre, l’ex moglie di Eros Ramazzotti prende tutto con estrema ilarità.

Michelle Hunziker è sempre molto attiva su Instagram dove condivide qualsiasi momento della sua giornata con i propri follower. Ieri, la conduttrice è stata a presentare i DigitalX 2022 ed ha avuto il piacere di incontrare Jessica Alba, cui lei stessa ha svelato di essersi ispirata per la fondazione di Goovi. Un gran bel momento per la conduttrice di Strizia La Notizia che è poi saltata sul viaggio di ritorno in Italia dove ci sono le sue care figlie ad attenderla.

In questo viaggio, tuttavia, Michelle Hunziker non è stata un attimo da sola e l’ha voluto specificare su Instagram dicendo: “Abbiamo finito questa fantastica esperienza in Germania e la Laura mi è stata molto vicina in questi due giorni”. Laura Barenghi, la donna che è in viaggio con la conduttrice, è una truccatrice e acconciatrice che Michelle Hunziker ha deciso di portare con sé in Germania.

Siparietto Michelle Hunziker-Laura Barenghi: “Sono denutrita”

Nel viaggio di ritorno, Michelle Hunziker ha ripreso un siparietto molto simpatico con la sua truccatrice ed acconciatrice: “Sono denutrita perché ho fatto fare, questa mattina in albergo, dei panini che ha mangiato tutti lei. Ne ha fatti 4 e me ne ha lasciato uno piccolo. Ragazzi sono denutrita, mi trucca, mi pettina che è una meraviglia, ma torno un kilo più magra per colpa sua”. Ridendo e scherzando, Laura Barenghi ha provato a contraddire la Hunziker: “Tu hai dato un morso al secondo panino che era a metà. Poi sei una soubrette, devi essere magra”.

Quello insieme si prospetta essere un viaggio molto lungo dalla Germania, ma all’insegna della serenità e la felicità per aver appena concluso insieme un’esperienza molto bella e significativa, con la Hunziker che si dice molto entusiasta degli abiti che ha indossato e dell’avventura condivisa con la sua truccatrice ed acconciatrice.