Boom GF Vip 7! Colpo da urlo di Signorini: nel cast anche il re delle fiction!

Quest’anno Alfonso Signorini ha scelto il massimo riserbo sui concorrenti, ma l’indiscrezione su uno dei coinquilini del GF Vip 7 è pazzesca

Il padrone di casa del reality show di Canale 5 aveva promesso di fare grandi cose e adesso non può deludere le aspettative. L’ingresso dalla porta rossa del re delle fiction sarebbe un colpaccio da urlo.

A TV Sorrisi e Canzoni, nei giorni scorsi, Alfonso Signorini è stato molto chiaro: “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social”. A parte Giovanni Ciacci e Wilma Goich, infatti, dalla pagina ufficiale del GF Vip 7 non è trapelata alcuna ufficialità.

Questo non ferma tutti i telespettatori affezionati da fare dovute ipotesi e alimentare qualche rumor di corridoio. Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Chadia Rodriguez e molti altri sembrano essere certi varcheranno la soglia della porta rossa del reality show. L’ultimo nome, però, ha fatto impazzire il pubblico più di tutti gli altri.

GF Vip 7, Sergio Assisi sarà uno dei concorrenti: l’indiscrezione da urlo

Secondo il magazine Oggi, Sergio Assisi sarà uno dei concorrenti del GF Vip 7: un vero e proprio colpaccio da parte di Alfonso Signorini che porterebbe in TV uno dei personaggi più apprezzati di tutte le fiction cui ha preso parte. Capri 1 e 2, Elisa di Rivombrosa, L’allieva 3, Il commissario Nardone, Purché finisca bene e non solo: l’attore partenopeo ha girato tra piccolo e grande schermo con grande dimestichezza facendo innamorare i tanti spettatori che gli sono affezionati. Oltretutto, ha preso parte anche di Ballando con Le Stelle nel 2012, anno in cui è stato giudice di Miss Italia, nel 2016 è stato uno dei concorrenti di Tale e Quale Show e nel 2018 è stato conduttore del PrimaFestival.

Soltanto l’anno scorso, Milly Carlucci l’ha nuovamente arruolato tra le sue fila come uno dei volti noti nascosti tra i personaggi de Il Cantante Mascherato. Sergio Assisi è finalmente pronto ad affrontare il Grande Fratello?