Antonella Clerici, panico in diretta tv: “Ci sono gravi problemi”. Ancora una volta la conduttrice Rai non si sottrae al bisogno

Quando si è trattato di riallacciare il rapporto con la Rai, Antonella Clerici ha chiesto due cose in particolare: tornare ad occupare la fascia dell’ora di pranzo e farlo a contatto con la natura. Accontentata in tutto e i risultati sono dalla sua parte.

Perché non si trattava solo di riprendere il rapporto con il pubblico ma anche di fare da punti di riferimento per il mondo della cucina che in realtà è molto più allargato. Una filiera che comprende per primi quelli che coltivano la terra e che producono le materie prime. Ecco perché in occasione della Giornata per l’Agricoltura, nella puntata di È sempre mezzogiorno Antonella ha lanciato un allarme forte e chiaro.

Quella che sta per finire è stata una delle estati più dure di sempre, con pochissima acqua e conseguenze per tutti. “La siccità naturalmente ha portato gravi problemi agli agricoltori e noi un po’ siamo come dire partecipi, siamo anche noi agricoltori. Questo momento di siccità deve davvero finire”, ha scandito con forza.

Antonella Clerici, panico in diretta tv: il suo amore per il pubblico e quello per Vittorio

Antonella Clerici è tornata ai suoi impegni televisivi e il pubblico è tutto con lei. Dal 12 settembre, infatti, ha ripreso il via È sempre mezzogiorno, la terza edizione del programma, e lei non vedeva l’ora: “Canterete la sigla assieme a me a mezzogiorno? Vi aspetto alle 12! Fino al 2 giugno, dal lunedì al venerdì, come un anno scolastico, in cui passeranno tanti piatti, succederanno tante cose! Insomma, racconteremo la vita attraverso la cucina! Io sono pronta, e voi?”, ha postato.

Per lei è come una festa mentre invece non ci sarà nessuna celebrazione per le nozze con Vittorio Garrone. Come ha confessato a Gente “non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.