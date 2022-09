Anticipazioni Terra Amara, corsa in ospedale: tutti col fiato sospeso

Terra Amara continua la sua programmazione su Canale 5 con tanti colpi di scena: tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Una proposta di matrimonio, la corsa in ospedale e tanti colpi di scena per i telespettatori della soap opera turca che resteranno col fiato sospeso. Tra scenate di gelosia e notizie sconvolgenti, i protagonisti saranno messi a dura prova.

La seconda stagione di Terra Amara prosegue a gonfie vele. Tutto inizia con l’intenzione di Behice che si dice pronta a tutto pur di allontanare la matrona da Fedeli, fino a quando fingerà perfino una distorsione alla caviglia col solo scopo di ricevere le attenzioni solo per sé. La signora Yaman, dopo aver ricevuto la notizia, apparirà particolarmente gelosa. Non finiranno qui i problemi per lei perché sarà costretta a recarsi al ranch di Ali dov’è sua madre che, fin qui, aveva fatto perdere le sue tracce.

Il giorno dopo, Cukurova avrà un risveglio traumatico con una notizia che le renderà la giornata sconvolgente: Sermin ha deciso di rendere pubblica la storia di Hunkar e Fekeli sulle pagine di un quotidiano. Fekeli, inevitabilmente, sarà oggetto di gossip per tutta la città, neppure Ali l’ha presa bene: vuole sapere chi è stato a fare la soffiata sul giornale. Yilmaz e Mujgan riusciranno, più o meno, a placare l’ira di Ali, ma scopriranno che Fekeli ha avuto una storia con la matrona oltre 40 anni fa. Chiaramente Demir non prenderà per niente bene la notizia.

Anticipazioni Terra Amara, la corsa in ospedale: Azize ha un’emorragia celebrale

Demir avrà un’altra delusione: non capirà come sua madre possa aver mai cominciato ad avere una relazione con l’acerrimo nemico del padre Adnan. Lo Yaman prenderà una decisione drastica e ritiene giusto di non volerla più vedere. Nel frattempo, Azize verrà accompagnata in ospedale e sarà Mujgan ad avvisare Demir che sua nonna ha avuto un’emorragia celebrale. Al nosocomio accorreranno anche la matrona e Fekeli, creando un po’ di scompiglio.

Nel maggior momento di panico, Ali metterà pace con un solo gesto: inginocchiandosi chiederà alla signora Yaman di sposarlo.