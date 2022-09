Amici 22 prima puntata, subito un grande ospite: torna a Mediaset dopo un anno!

Iniziano a spuntare le prime anticipazioni sulla puntata pilota di Amici 22. I fan in studio troveranno un grande ospite: di chi si tratta.

C’è grande attesa per il ritorno di uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, che anche quest anno sarà palcoscenico per molti personaggi della musica: scopriamo l’ospite della prima puntata.

La scuola di Amici è pronta a riaprire al pubblico. Infatti il talent show tornerà in onda la prossima domenica 18 settembre per la prima puntata della nuova edizione. La registrazione è stata effettuata mercoledì 14 settembre e le prime anticipazioni sono trapelate sui social network. Saranno diversi gli ospiti che hanno caratterizzato questo primo appuntamento. Il primo di quest sarà l’attore turco Can Yaman.

Infatti l’amato attore è intervenuto per pubblicizzare la sua nuova fiction Viola come il mare, realizzata al fianco di Francesca Chillemi. A sorpresa vedremo anche il ritorno di Alessia Marcuzzi sulle reti Mediaset. Ma gli ospiti non sono finiti qui, visto che varcheranno la porta del programma anche celebrità del calibro di: Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Christian De Sica. Andiamo quindi a scoprire tutte le anticipazioni sulla trasmissione di Canale 5.

Amici 22, quanti ospiti: le anticipazioni della puntata di domenica 18 settembre

Sono trapelate già le prime anticipazioni riguardanti la prima puntata di Amici 22. Infatti all’attore turco Can Yaman è stato dato il compito di consegnare ben quattro maglie ai nuovi allievi di Amici; Alessia Marcuzzi ne ha invece consegnate tre. A consegnare un’altra maglia, invece, ci ha pensato un giornalista presente alla registrazione. Al momento in trasmissione ci saranno ben diciannove nuovi talenti: tredici uomini e sei donne.

In rete sono trapelati anche i nomi di questi aspiranti artisti e sono: Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Tommy Dali, Asia, Federica, Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Maddalena, Samuel, piccolo G, Ngd. Inoltre ricordiamo anche che fa parte di questa classe di talenti Mattia Zenzola, che lo scorso anno non è riuscito ad accedere al Serale a causa di un infortunio. Stando alle indiscrezioni sarebbe cambiata la cerimonia della consegna delle maglie.

Infatti gli ospiti sono entrati in studio con delle scatole al cui interno c’erano le nuove divise per i nuovi concorrenti del fortunato programma di Canale 5. Alla prima puntata i fan della trasmissione ritroveranno anche Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione. Il ragazzo è entrato in studio con la coppa del vincitore e ha cantato il suo nuovo singolo. Queste quindi sono le anticipazioni sulla prima puntata della nuova edizione di Amici.