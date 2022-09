Alex Belli-Dayane Mello, è successo davvero: spunta un dettaglio inequivocabile

Spunta un inedito scoop riguardante Alex Belli e Dayane Mello. Tra i due gieffini c’è stato uno scontro inatteso: scopriamo cos’è successo.

Nuovo ed inaspettato scontro tra Alex Belli e Dayane Mello. Infatti l’attore italiano di CentoVetrine non le ha mandate di certo a dire alla modella brasiliana. Scopriamo quindi cos’è successo sui canali social dei due.

Nelle ultime ore Dayane Mello ha affidato ad alcune Instagram stories un accorato sfogo, simbolo del complicato periodo cha ha attraversato. Infatti la modella brasiliana ha vissuto una situazione caratterizzata da pressioni e sofferenze psicologiche, che pian piano è riuscita a superare. Per non ricaderci la Mello ha preso una decisione drastica, ossia rinunciare a partecipare ad altre trasmissioni del genere. Quindi sul suo canale social ha affermato: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione“.

Se da un lato la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan, dall’altro lato un noto personaggio pubblico ha criticato le sue parole. Stiamo parlando ovviamente di Alex Belli con l’attore che ha commentato il post con delle dichiarazioni dure. Infatti l’ex gieffino, senza mezzi termini, ha scritto: “Come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a Ieri!!! Ma per carità..!!!!“. Belli quindi non riesce ad accettare il fatto che la modella abbia rinnegato le sue esperienza nei reality che le hanno dato notorietà.

Alex Belli, arriva la risposta di Dayane Mello: “Come sempre complimenti per il tatto”

Il commento di Alex Belli non è passato di certo inosservato, con Dayane Mello che non ci ha pensato due volte a rispondere. La modella brasiliana, infatti, ha scritto sui social: “Era un post innocuo frutto di mesi e mesi di sofferenza che abbiamo visto tutti. Non è sputare in nessun piatto. Va bene il perculo ironico o sarcastico di fan vari, ma il tuo commento decisamente fuori luogo e di cattivo gusto” – ha poi concluso con una chiara critica – “Come sempre complimenti per il tatto“.

Ancora una volta la decisione della modella di allontanarsi dal mondo dei reality ha fatto parlare di sé. Da un lato c’è chi la attacca come Alex Belli, dall’altro chi la sostiene come i suoi numerosissimi followers. Inoltre lo scorso anno la Mello si è schierata apertamente con Soleil Sorge, una delle sue più grandi amiche e partecipante al Grande Fratello Vip 6. Da adesso però il capitolo reality è archiviato, chissà se anche da telespettatore.