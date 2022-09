Uomini e Donne, salta tutto: il dating show non andrà in onda?

C’è grande attesa per la messa in onda di Uomini e Donne prevista per lunedì 19 settembre, ma le certezze sono appena venute meno

I telespettatori del dating show di Canale 5 stanno tremando: lunedì 19 settembre comincerà o no il programma di Maria De Filippi? Attualmente non vi è una risposta ufficiale, ma non tarderà ad arrivare.

La preoccupazione dei tanti telespettatori di Uomini e Donne è che la trasmissione prevista per lunedì 19 settembre alle 14:45, nel suo consueto posto del palinsesto, possa saltare. Non è un’ipotesi lontana, visto e considerato che per la prossima settimana sono previsti i funerali in diretta della Regina Elisabetta e che Canale 5 è la rete principale Mediaset, per cui si potrebbe pensare ad una sostituzione. Teoricamente, la messa in onda dei funerali non dovrebbe accavallarsi con l’orario di trasmissione di Uomini e Donne, ma è pur vero che il rito dura a lungo per una serie di protocolli da rispettare.

Attualmente Mediaset non ha fatto riferimento ad un ipotetico slittamento della prima puntata di Uomini e Donne, tuttavia l’idea resta viva. Non resta altro che aspettare lunedì e capire se effettivamente la prima puntata della nuova stagione del dating show subirà qualche variazione.

Uomini e Donne, anticipazioni della prima puntata di lunedì 19 settembre

A tener banco per la prima puntata di Uomini e Donne sarà il Trono Over con tante novità: tanto per cominciare, ci sarà un nuovo cavaliere alla corte di Gemma Galgani, ma stando alle anticipazioni non sembra durare tanto, come ogni conoscenza della dama torinese. In studio ci saranno ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, oltre a battibeccare tra loro, mostreranno particolare interesse per Alessandro Vicinanza e Federica Aversano, tronista di quest’anno dopo essere stata la non-scelta di Matteo Ranieri.

Non mancheranno le solite scenate di Tina Cipollari, soprattutto per quanto riguarda la dama bresciana e torinese, ma ci saranno anche grandi novità. Roberta Di Padua tornerà in studio come dama, invece Isabella e Fabio torneranno nel parterre per parlare della loro storia che prosegue a gonfie vele. Anche il Trono Classico rimedierà il suo spazio con la presentazione dei nuovi tronisti.