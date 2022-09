Uomini e Donne, intervento alla spina dorsale per un celebre volto: “Alcune volte vorrei morire”

Spunta una terribile confessione di un ex cavaliere di Uomini e Donne che si è sottoposto ad un intervento alla spina dorsale: le parole choc.

Una confessione choc ha colpito tutti i fan di Uomini e Donne, con uno degli ex cavalieri che si è sottoposto ad un intervento alla spina dorsale. In queste ore infatti ha rilasciato dichiarazioni choc dove brama addirittura la morte.

In molti ricorderanno un ex cavaliere di Uomini e Donne che decise di avviare una conoscenza con Gemma Galgani e che in queste ore si è lasciato andare ad un amaro sfogo. Stiamo parlando di Fabrizio Cilli, il 40enne che approdò in studio per conoscere la dama torinese. L’uomo partecipò al programma nel 2019 e fece parecchio discutere l’interesse che dichiarava nei confronti di Gemma, vista la differenza d’età. Alla fine il flirt non portò a nulla tanto che concluse il suo percorso dopo poco tempo.

Adesso Cilli ha ammesso su Instagram che sta vivendo un periodo abbastanza complicato. L’ex cavaliere del Trono Over condivide un selfie in cui è ritratto con un viso stanco e provato. Infatti già dall’espressione della foto è possibile intuire che c’è effettivamente qualcosa che non va. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio l’ex cavaliere che ha rivelato di star aspettando un delicato intervento alla spina dorsale. Andiamo quindi a vedere le parole di Fabrizio sul suo profilo social.

Uomini e Donne, Fabrizio Cilli ammette: “Sto aspettando un intervento alla spina dorsale”

Fabrizio Cilli ha quindi rivelato il terribile momento che sta affrontando. Infatti su Instagram l’ex cavaliere ha affermato: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più“. Secondo le sue parole, Cilli subirebbe dolori talmente forti che Fabrizio arriva addirittura a pensare alla morte. Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti. Non aveva conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 durante la sua esperienza.

Molti inoltre lo ricordano per le continue polemiche sul suo conto, per la scelta di corteggiare Gemma Galgani. Prima di lui aveva generato scalpore Nicola Vivarelli, cavaliere ancora più giovane, che aveva avviato una lunga conoscenza con la Galgani. In quel periodo, la dama torinese attirava a sé come calamita giovani uomini pronti a conoscerla. Ma nei confronti di questi cavalieri il pubblico è sempre stato diffidente, con Fabrizio che fu addirittura accusato di avere un’altra relazione in corso fuori. Adesso però auguriamo il meglio a Cilli che sta vivendo un periodo complicato.