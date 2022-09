Un Posto al Sole, lo spoiler sconvolge gli spettatori: guai per i due protagonisti

Le ultime anticipazioni su Un Posto al Sole e su uno degli intrecci maggiormente chiacchierati della soap opera ormai da molto tempo

Un inizio col botto in questa seconda parte di anno per Un Posto al Sole. La soap opera napoletana, ambientata a Palazzo Palladini, sta sorprendendo il suo pubblico abituale con trame avvincenti e anche molto drammatiche.

Dopo la tragica morte di Susanna Picardi, la giovane donna ferita mortalmente da colpi di pistola, è tempo però di affrontare nuove questioni, a partire dalle puntate in onda su Rai Tre in queste settimane.

In particolare l’intreccio di venerdì 16 settembre vedrà coinvolti due personaggi storici e molto seguiti di Un Posto al Sole. Vale a dire Marina Giordano e Roberto Ferri, i due imprenditori che dopo mille vicissitudini sembrano aver reinstaurato un rapporto sentimentale vero e proprio.

Un Posto al Sole, Marina e Roberto a forte rischio. Niko sconvolto dalla decisione di Micaela

Gli spoiler riguardanti le prossime puntate di Un Posto al Sole sono dunque davvero accattivanti. Pare che qualcuno, ancora nascosto nel mistero, voglia ledere alla salute di Marina e Roberto.

I due amanti infatti saranno messi in pericolo da un inaspettato pacco regalo recapitato nell’appartamento di Ferri. Addirittura sarà la Polizia ad intervenire per scongiurare nuovi guai, che lasceranno dunque col fiato sospeso gli spettatori.

Un Posto al Sole dunque non smette di stupire e sorprendere. Chi vorrà fare del male a Marina e Roberto? Tante le ipotesi, ma bisognerà attendere le puntate della prossima settimana per scoprire qualcosa in più.

Non solo Marina Giordano e Roberto Ferri. Tensioni altissime anche per altri protagonisti di Un Posto al Sole. Come l’avvocato Niko Poggi, che dopo la morte della sua Susanna è inviperito per gli atteggiamenti di Micaela, la madre del piccolo Jimmy.

Dopo aver seppellito l’ascia di guerra, Niko verrà letteralmente sconvolto da un nuovo accadimento, con protagonista la solita scapestrata Micaela. Un evento che rischia di far infuriare ancor di più il giovane Poggi e rendere i rapporti ancora più burrascosi.

Per tutti i fan di Upas: la settimana che andrà dal 19 al 23 settembre sarà ricca di colpi di scena!