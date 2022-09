Tina Cipollari, show notturno in strada: era alle prese proprio con lui! – VIDEO

Tina Cipollari è stata ripresa in piena notte in uno show per strada mentre era alle prese proprio con lui: il siparietto

Beccata per strada, la temuta opinionista di Uomini e Donne è stata in un simpatico siparietto: da quando è sbarcata su TikTok non lascia più nulla al caso ed ha pubblicato anche il video che la vede protagonista.

Nelle scorse ore, Tina Cipollari ha pubblicato su Instagram un video che lei stessa ha messo su TikTok dove conta quasi 20.000 follower. L’opinionista di Uomini e Donne è molto amata dal pubblico -un po’ meno dalle persone che giudica nel parterre- a tal punto da avere fanpage a lei dedicate sui social che superano addirittura i suoi stessi seguaci. Ad ogni modo, per sfruttare al meglio TikTok, Tina Cipollari è solita pubblicare di tanto in tanto video simpatici, come quello pubblicato la scorsa notte e poi condiviso su Instagram.

Nel video, infatti, si vede l’opinionista del dating show di Canale 5 portare a spasso Lupin, il suo cane, o per meglio dire è proprio Lupin a portare a spasso lei visto e considerato quanto tira al guinzaglio. Tina Cipollari sembra divertita -oltre che strattonata- nel siparietto che la vede protagonista insieme al suo amico fedele.

Tina Cipollari ad Uomini e Donne: è già guerra

Intanto che Tina Cipollari si gode -più o meno- le sue passeggiate in compagnia di Lupin, sono cominciate le riprese di Uomini e Donne che la vedono protagonista ancora un anno nel ruolo di opinionista insieme al compagno d’avventure Gianni Sperti. Dalle prime anticipazioni, è già noto che l’opinionista metterà a fuoco e fiamme lo studio, come sempre prendendo di mira Ida Platano e Gemma Galgani. Quest’anno, tuttavia, si aggiunge una nuova antipatia: Federica Aversano. Dopo essere stata la non-scelta di Matteo Ranieri, la nuova tronista ha avuto uno scontro proprio con l’opinionista che non ha affatto dimenticato le sue parole.

Un parterre particolarmente infiammato quest’anno, con le anticipazioni che svelano che Tina Cipollari abbia chiamato addirittura un medico in studio. Per tutto il resto, non c’è altro che da aspettare lunedì 19 settembre.