Silvia Toffanin si sbarazza di una collega: “colpa” della regina Elisabetta

La situazione a Mediaset fa discutere: Silvia Toffanin, moglie dell’a.d. Piersilvio Berlusconi, avrebbe scavalcato una sua collega

Silvia Toffanin sta per vivere una stagione televisiva impegnativa ma anche molto prestigiosa. La giovane conduttrice Mediaset, oltre a rimanere al timone del suo Verissimo, avrà altre possibili opportunità lavorative.

La Toffanin, come è noto moglie da anni dell’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe anche condurre il reality show La Talpa sulle reti di Cologno Monzese, probabilmente non prima del 2023. Ma c’è anche un’altra novità a sorpresa.

Silvia Toffanin avrebbe scalzato una sua collega per poter condurre un evento speciale. La giovane ex Letterina di Passaparola infatti strapperà spazio alla più esperta giornalista Barbara Palombelli, che conduce da diversi anni Forum su Canale 5.

Silvia Toffanin al posto di Barbara Palombelli: sarà lei a presentare i funerali della Regina Elisabetta II

La Toffanin scalzerà dunque la Palombelli. Ma non si tratta di un lavoro ‘rubato’ alla collega, bensì di uno strappo sull’orario consueto del palinsesto di Canale 5. Infatti la moglie di Berlusconi junior sarà protagonista di un evento straordinario.

Lunedì 19 settembre alle ore 12 andrà in onda la diretta dei funerali della Regina Elisabetta II, che saranno trasmessi live da Canale 5. Pare che a presentare il triste ma maestoso evento sarà proprio Silvia Toffanin, la quale farà la cronaca dell’ultimo saluto alla sovrana da poco scomparsa, gestendo anche ospiti, pareri e interviste in diretta.

L’evento in diretta dalla abbazia di Westminster a Londra scalzerà di fatto la messa in onda di Forum. Salterà così la puntata di lunedì prossimo del programma di Barbara Palombelli, la quale però si potrà rifare in serata, guidando su Rete 4 Stasera Italia per continuare a parlare delle imminenti elezioni politiche.

Una bella responsabilità per Silvia Toffanin, che è stata scelta da Mediaset per un evento mediatico così importante, preferita magari a giornalisti e cronisti maggiormente preparati sull’argomento e sulla royal family.

La diretta di Canale 5 dovrà scontrarsi però con quella parallela in onda su Rai Uno, guidata dalla direttrice del TG1 Monica Maggioni. Chissà chi avrà la meglio nella sfida dell’auditel.