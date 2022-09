Netflix, fate attenzione: sta circolando una truffa che allarma gli utenti. La famosa piattaforma presa di mira dagli hacker

Sfruttando il nome della rinomatissima azienda di entertainment americana, i malintenzionati stanno provando ad operare delle truffe che sono davvero molto rischiose per gli utenti.

Ormai non si può più sfuggire ai tentativi di truffe online che riguardano davvero tutti. Sfruttando i nomi delle aziende e dei marchi più rinomati, gli hacker provano a violare i nostri account per svuotarci i conti. Il phishing è davvero molto diffuso e distinguere un messaggio falso da uno ufficiale sta diventando sempre più difficile. L’ultima arrivata come segnalazione a proposito di truffa in rete riguarda addirittura Netflix. La piattaforma di serie tv e film più rinomata al mondo è stata presa di mira come “Cavallo di Troia” per violare i profili degli utenti. I criminali informatici stanno diffondendo false informazioni in cui vengono propinate delle presunte offerte clamorose per attivare a soli 2 euro l’abbonamento annuale.

Netflix, fate attenzione: vi propongono un abbonamento annuale a due euro, ma è una truffa!

Questa truffa sfrutta la fiducia che le persone hanno in relazione al nome di Netflix, per andare a penetrare nella loro privacy, accaparrandosi dei dati che possono essere pericolosi. Nella fattispecie parliamo della pagina web dueeuro.eu, che da accesso ad una presunta offerta imperdibile del noto colosso dello streaming. Questo sito (dominio effettivamente esistente) è realizzato nei minimi dettagli per sembrare ufficiale, senza sbavature o errori. I truffatori propongono la sottoscrizione all’abbonamento di 12 mesi, nella sua versione Premium (senza pubblicità), al prezzo stracciato ed irripetibile di soli 1,99 euro. L’iscrizione-annuncio che troviamo è la seguente: “Per tutto l’anno utilizza il Piano Premium (4K Ultra HD) a soli 1,99€. Offerta per gli attuali e nuovi clienti”.

Per metter fretta agli utenti nel cadere nella trappola, c’è anche un timer che segnala la fine vicina dell’offerta farlocca. Chi è ignaro di queste dinamiche la reputa effettivamente un’ottima occasione ed è invitato a cliccare. Accedendo infatti si consegnano i nostri dati nel più classico dei tentativi di phishing. Se incontrate una pagina del genere, quindi, girate bene alla larga e diffidate in ogni modo, anche perchè sconti del genere semplicemente non esistono.